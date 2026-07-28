Гулсина Кожоярова о том, почему Кыргызстану нужна семейная медиация

Во время международного онлайн-тренинга для медиаторов Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана журналист VB.KG побеседовал с председателем Совета Палаты медиаторов Кыргызской Республики Гулсиной Кожояровой о том, почему семейная медиация становится все более востребованной, чем она отличается от судебного разбирательства и что необходимо для ее развития в Кыргызстане.

- Почему сегодня все чаще говорят именно о семейной медиации?

- Потому что развод не заканчивается решением суда. После него бывшим супругам все равно предстоит вместе воспитывать детей, принимать решения об их образовании, лечении и содержании. Поэтому семейная медиация должна стать самостоятельным институтом. Это особая сфера, которая требует специальных знаний, подготовки и профессиональных стандартов.

- Чем семейная медиация отличается от судебного разбирательства?

- Суд работает с прошлым, а медиация - с будущим. Мы не выясняем, кто прав, а кто виноват. Наша задача - создать безопасное пространство, где люди смогут услышать друг друга и самостоятельно найти решение.

- Что для вас является главным показателем успешной медиации?

- Не обязательно подписанное соглашение. Иногда лучший результат - когда люди пришли, даже не разговаривая друг с другом, а ушли способными спокойно обсуждать будущее своих детей. Если удалось восстановить диалог, значит, медиация уже выполнила свою главную задачу.

- Почему в семейной медиации так много внимания уделяется ребенку?

- Потому что именно дети больше всего страдают от конфликта взрослых. Родители могут развестись, но они навсегда остаются родителями. Супружеские отношения могут закончиться, а родительские - остаются навсегда. Именно интересы ребенка должны быть главным ориентиром.

- Бывают ли ситуации, когда медиация невозможна?

- Да. Если есть угроза жизни или здоровью, домашнее насилие либо риск для безопасности ребенка, приоритетом становится защита пострадавшей стороны. В таких случаях медиация не проводится.

- Какими знаниями должен обладать семейный медиатор?

- Недостаточно знать только законодательство. Нужно понимать психологию семьи, особенности переживания развода, причины конфликтов и способы их деэскалации. Очень важен эмоциональный интеллект - умение увидеть страх, чувство вины или сопротивление и помочь людям перейти от взаимных претензий к поиску решения.

- Что показывает международный опыт?

- Во многих странах семейная медиация давно стала частью системы разрешения семейных споров. Перед обращением в суд родители получают информацию о возможностях медиации, государство поддерживает такие программы, а в сложных случаях работают сразу несколько специалистов - например, медиатор, психолог и юрист.

- Можно ли использовать этот опыт в Кыргызстане?

- Безусловно, но копировать его слепо нельзя. У Кыргызстана и стран Центральной Азии есть свои особенности - крепкие семейные традиции, уважение к старшим, роль общественных институтов. Поэтому развивать семейную медиацию необходимо с учетом наших культурных и социальных реалий.

- Что необходимо сделать для развития семейной медиации в Кыргызстане?

- Нужны национальные стандарты семейной медиации, специализированная подготовка и супервизия медиаторов, государственная поддержка программ, обязательные информационные встречи по семейным спорам и системная работа по повышению информированности населения.

- Как бы вы сформулировали главную задачу семейной медиации?

- Семейная медиация не заменяет суд. Она помогает сделать так, чтобы после развода дети не становились заложниками конфликта взрослых. Именно в этом ее главная ценность.