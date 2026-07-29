Зачем инвесторам медиация: интервью с председателем Палаты медиаторов КР

В июне 2024 года Кыргызстан первым среди стран Центральной Азии присоединился к Сингапурской конвенции о медиации. Что означает этот шаг для бизнеса, инвесторов и международного сотрудничества, почему компаниям нужны новые инструменты защиты договоренностей и какую роль в этом играет медиация, VB.KG рассказала председатель Совета Палаты медиаторов Кыргызской Республики, председатель Консорциума медиаторов стран Центральной Азии Гулсина Кожоярова.

- Кыргызстан активно развивает международную торговлю, привлекает инвесторов и выходит на новые рынки. Почему в этих условиях так важно иметь современные механизмы разрешения споров?

- Когда бизнес работает только внутри страны, многие вопросы решаются в рамках одной правовой системы. Но с появлением международных партнеров возникают новые сложности: различие законодательств, несоответствие подходов к ведению бизнеса и необходимость учитывать интересы компаний из разных государств.

Поэтому важно иметь инструменты, которые помогают не просто урегулировать конфликты, но и сохранить деловые отношения. Международный бизнес строится на доверии, а оно невозможно без понятных механизмов защиты договоренностей.

- Что такое медиация и почему она становится столь важной для бизнеса?

- Медиация - это способ разрешения спора, при котором независимый профессиональный посредник помогает сторонам найти решение.

Главное отличие от судебного процесса заключается в том, что стороны сами участвуют в выработке условий. Медиатор не принимает решение за них, а лишь помогает выстроить конструктивный диалог.

Для бизнеса это особенно ценно: компании зачастую заинтересованы не столько в выигрыше отдельного спора, сколько в сохранении долгосрочного партнерства.

- Почему возникла необходимость именно в международной медиации?

- Долгое время оставался открытым вопрос: если компании из разных стран пришли к соглашению через медиацию, будет ли такой документ признаваться и исполняться в чужой юрисдикции?

Ответом мирового сообщества стала Сингапурская конвенция о медиации. Ее задача - создать международный правовой механизм признания и исполнения соглашений, достигнутых сторонами по коммерческим спорам.

Простыми словами, Конвенция делает международные договоренности более надежными и понятными для бизнеса.

- Кыргызстан стал первой страной Центральной Азии, присоединившейся к Сингапурской конвенции. Почему это решение принципиально?

- Это важный стратегический шаг. Кыргызстан продемонстрировал готовность использовать самые передовые международные инструменты разрешения споров.

Сегодня Центральная Азия активно развивается как единый регион торгового, транспортного и инвестиционного сотрудничества. Компании выходят на новые рынки, создают партнерства, запускают совместные проекты. В этих условиях бизнесу нужны не только возможности для роста, но и гарантии защиты своих интересов.

- Можно ли сказать, что медиация напрямую влияет на инвестиционную привлекательность страны?

- Безусловно. Инвесторы оценивают не только экономический потенциал региона. Для них принципиально важно понимать, насколько предсказуемы "правила игры" и какие существуют механизмы защиты на случай возникновения споров.

Когда государство предлагает современные способы разрешения конфликтов, это существенно повышает уровень доверия со стороны внешних партнеров. Медиация - это не просто юридический инструмент, это культура переговоров и поиска взаимовыгодных решений.

- Что еще необходимо для развития международной медиации в Кыргызстане?

- Сама Сингапурская конвенция - лишь один из элементов системы. Нам необходимы квалифицированные медиаторы, качественная подготовка специалистов, единые стандарты работы и регулярное информирование предпринимателей.

Бизнес должен понимать: медиация - это не способ уйти от ответственности, а возможность быстрее и эффективнее закрывать спорные вопросы.

- Какие перспективы открывает развитие этого института для Центральной Азии в целом?

- У нашего региона колоссальный потенциал. Развитие международной медиации станет мощным фактором доверия для инвесторов и крупных компаний.

Когда страна выходит на международный уровень, ей требуются не только рынки и капитал, но и эффективная инфраструктура сохранений деловых связей. Именно поэтому развитие медиации сегодня - вопрос не только права, но и экономического роста.