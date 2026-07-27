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В Караколе незаконно построенный дом снесли по требованию прокуратуры

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В Караколе снесли незаконно построенный жилой дом, возведенный на земельном участке сельскохозяйственного назначения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 212 (самовольный захват чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением их целевого назначения) УК КР.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, во время надзорных мероприятий установлено, что на участке площадью 450 квадратных метров велось строительство жилого дома без правоустанавливающих и разрешительных документов, а также с нарушением целевого назначения земли.

После вмешательства органов прокуратуры совместно с органами местного самоуправления незаконно возведенный объект был снесен, а земельный участок приведен в первоначальное состояние.

В Генпрокуратуре отметили, что расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия.

Надзорные мероприятия осуществляются в рамках исполнения указа президента "О мерах по предупреждению и пресечению фактов незаконного самовольного захвата земель".


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URL: https://www.vb.kg/460422
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, прокуратура
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