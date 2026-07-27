В Кыргызстан не пустили партию пиломатериалов из России

На фитосанитарном контрольном посту "Чалдыбар" в Чуйской области запретили ввоз в Кыргызстан партии пиломатериалов объемом 90 кубометров, поступившей из России. Груз был возвращен отправителю.

Как сообщили в Департаменте химизации, защиты и карантина растений при Минсельхозе, пиломатериалы перевозились двумя грузовыми автомобилями.

В ходе фитосанитарного контроля специалисты выявили несоответствие сведений, указанных в фитосанитарном сертификате, данным товаросопроводительных документов. В связи с этим ввоз продукции был запрещен.

В ведомстве отметили, что контроль за соблюдением фитосанитарных требований на государственной границе осуществляется на постоянной основе.