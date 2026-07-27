Погода
$ 87.38 - 87.75
€ 99.08 - 100.07

В Кыргызстан не пустили партию пиломатериалов из России

296  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На фитосанитарном контрольном посту "Чалдыбар" в Чуйской области запретили ввоз в Кыргызстан партии пиломатериалов объемом 90 кубометров, поступившей из России. Груз был возвращен отправителю.

Как сообщили в Департаменте химизации, защиты и карантина растений при Минсельхозе, пиломатериалы перевозились двумя грузовыми автомобилями.

В ходе фитосанитарного контроля специалисты выявили несоответствие сведений, указанных в фитосанитарном сертификате, данным товаросопроводительных документов. В связи с этим ввоз продукции был запрещен.

В ведомстве отметили, что контроль за соблюдением фитосанитарных требований на государственной границе осуществляется на постоянной основе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460423
Теги:
граница, Россия, Кыргызстан, товары, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  