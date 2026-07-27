На Сон-Куле изъяли более 6 км незаконных рыболовных сетей

На озере Сон-Куль инспекторы Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с сотрудниками государственного природного заповедника "Каратал-Жапырык" изъяли незаконно установленные старые синтетические рыболовные сети общей протяженностью 6 250 метров.

Двухдневное рейдовое мероприятие проведено в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики от 17 июля 2026 года № 261 "О введении моратория на промышленное рыболовство на озерах Иссык-Куль и Сон-Куль".

В Минприроды отметили, что Сон-Куль является одним из особо ценных природных достояний Кыргызстана. Сохранение экологического баланса озера, охрана водных биологических ресурсов и предупреждение незаконного рыболовства относятся к числу приоритетных задач государственных органов.

Служба экологического и технического надзора при Минприроды призывает граждан соблюдать требования экологического законодательства, бережно относиться к природным богатствам страны и совместными усилиями сохранять их для будущих поколений.