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Минтруда: На телефон доверия поступило почти 3,5 тысячи обращений

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С начала 2026 года на телефон доверия "5200" поступило 3 480 обращений, сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Наиболее распространенной причиной обращений стало психологическое насилие - по таким фактам зарегистрировано 1 513 звонков.

Кроме того, специалисты приняли 335 обращений по фактам физического насилия, 251 - экономического насилия и 142 - преследования.

По данным министерства, 1 309 граждан были направлены для получения юридической помощи, а 1 302 человека получили психологическую поддержку.

Телефон доверия "5200" работает в рамках государственного социального заказа. Специалисты принимают обращения граждан, оказывают психологические, социальные и правовые консультации, а при необходимости направляют обратившихся в государственные органы и специализированные организации для получения дальнейшей помощи.

В Минтруда призвали граждан не замалчивать случаи семейного насилия и своевременно обращаться за поддержкой. В ведомстве подчеркнули, что насилие представляет угрозу не только отдельной семье, но и обществу в целом, а своевременное обращение за помощью позволяет предотвратить тяжелые последствия и обеспечить защиту пострадавших.


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URL: https://www.vb.kg/460425
Теги:
Минтруда, семейное насилие, телефон доверия, Кыргызстан, Помощь
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