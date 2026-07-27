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КРСУ впервые за 33 года провел общий выпускной

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- Жан Алиев
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Кыргызско-Российский Славянский университет впервые за 33-летнюю историю провел общеуниверситетский выпускной, объединивший более 4,5 тысячи человек. В "Жаштык Арене" дипломы получили 1128 выпускников, а одним из главных событий вечера стало объявление о создании Ассоциации выпускников КРСУ, которая объединит выпускников разных поколений и станет площадкой для профессионального общения и совместных проектов.

Одним из партнеров выпускного вечера выступила АНО "Евразия". К выпускникам с видеоприветствием обратилась депутат Госдумы РФ, председатель Совета АНО "Евразия", член Попечительского совета КРСУ Алёна Аршинова.

"АНО "Евразия" рада поддерживать КРСУ - надежного партнера, который вносит значительный вклад в развитие единого образовательного и гуманитарного пространства России и Кыргызстана. Университет готовит востребованных специалистов, объединяет профессиональные сообщества и укрепляет связи между молодыми людьми наших стран. Особенно важно, что студенты КРСУ не ограничиваются учебой, а активно участвуют в образовательных, культурных и добровольческих проектах, проявляют инициативу и стремятся быть полезными обществу. Желаю выпускникам уверенно применять полученные знания, реализовывать свои идеи и вносить вклад в развитие Кыргызстана и укрепление российско-кыргызского сотрудничества", - сказала Алена Аршинова.

В торжественной церемонии приняли участие выпускники, преподаватели, родители, представители государственных органов Кыргызстана и России, партнеры университета и почетные гости. Дипломы получили выпускники бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, колледжа и школы КРСУ. Лучших студентов, проявивших себя в учебе, науке, общественной, творческой и спортивной деятельности, отметили специальными наградами партнеров университета.

Как заявил ректор Кыргызско-Российского Cлавянского университета имени Б. Н. Ельцина (КРСУ) Сергей Волков: "Сотрудничество КРСУ и АНО "Евразия" активно развивается в сферах образования, молодежной политики, спорта и культуры. Соглашение о сотрудничестве, подписанное на Петербургском международном экономическом форуме в этом году, открыло новые возможности для студентов университета. Благодарим АНО "Евразия" за поддержку проведения общеуниверситетского выпускного - это вклад в создание среды, где молодые люди получают возможности для самореализации, профессионального роста и международного сотрудничества. Уверен, что наше партнерство будет и дальше укреплять гуманитарные связи на евразийском пространстве".

За 33 года работы КРСУ подготовил около 40 тысяч специалистов, которые работают в системе государственного управления, науке, образовании, здравоохранении, экономике, промышленности, культуре и международных организациях. Проведение первого общеуниверситетского выпускного стало новой традицией университета и подчеркнуло его роль как одного из ключевых российско-кыргызских образовательных центров.

Завершился праздник концертной программой с участием российских и кыргызстанских артистов. Хедлайнерами концерта стали российская группа "Пицца" и белорусский исполнитель Hollyflamе.

Справка:

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализующая проекты на частные средства. Миссия "Евразии" - объединять людей разных возрастов и профессий, чтобы вместе сохранять традиционные ценности, историческую память и единый культурный код народов Евразии. Программы организации охватывают разные сферы: от образования и медицины до культуры, волонтёрства и благотворительности. Флагманские проекты способствуют укреплению роли русского языка как средства межкультурного диалога на континенте. "Евразия" открывает новые возможности для детей, семей и молодежи из разных стран, развивает профессиональные сообщества педагогов, врачей, журналистов, ученых и экспертов. Организация реализует экологические, волонтерские и гуманитарные миссии. За два года инициативы "Евразии" поддержали больше 200 тысяч единомышленников из 53 стран.


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URL: https://www.vb.kg/460427
Теги:
образование, праздник, Россия, Кыргызстан, КРСУ
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