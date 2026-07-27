В Кыргызстане почтили память Азимжана Аскарова

В Кыргызстане исполнилась очередная годовщина со дня трагической гибели известного правозащитника и журналиста Азимжана Аскарова. Он скончался 25 июля 2020 года в изолированной палате тюремного учреждения №47, так и не дождавшись квалифицированной медицинской помощи и справедливости. В связи с этим правозащитная организация "Бир Дүйнө - Кыргызстан" выступила с заявлением, с глубокой тревогой констатируя, что за прошедшие годы государство так и не провело честного и независимого расследования его смерти, уклонившись от своих международных обязательств.

Как отмечают правозащитники, гибель 69-летнего Аскарова стала результатом системного пренебрежения жизнью человека, находившегося под полной ответственностью государства. Когда у него появились тяжелые симптомы заболевания, жалобы были проигнорированы, а вместо полноценного обследования и ПЦР-тестов правозащитнику назначили лечение от обычной простуды. Официальные запросы адвокатов о переводе тяжелобольного Аскарова в гражданскую больницу оставались без ответа даже тогда, когда защита зафиксировала, что он задыхается, страдая от высокой температуры, и больше не может ходить самостоятельно. Лишь за день до смерти его этапировали в учреждение №47, где поставили диагноз "неподтвержденный COVID-19", подключили к кислороду и оставили одного в палате. На следующий день правозащитника не стало.

За прошедшее время полноценного следствия по факту гибели Аскарова так и не произошло. Адвокаты подали десятки ходатайств с просьбой допросить медицинский персонал, конвоиров и сокамерников, а также тщательно изучить медицинские документы, однако ключевые просьбы защиты регулярно отклонялись. Суды более шести раз признавали бездействие следователей незаконным, но эти решения оставались исключительно на бумаге. Последнее подобное решение Первомайский районный суд Бишкека принял 3 февраля 2025 года, однако и оно до сих пор не исполнено. На сегодняшний день все внутренние правовые механизмы в стране исчерпаны, а ответственные в гибели Аскарова так и не названы.

В правозащитной организации подчеркивают, что произошедшее является прямым нарушением ключевых статей Международного пакта о гражданских и политических правах. Отказав в своевременной госпитализации, Кыргызстан нарушил право Аскарова на жизнь, а содержание тяжелобольного человека без надлежащей помощи и его этапирование накануне смерти стали проявлением жестокого и унижающего достоинство обращения. Кроме того, государство проигнорировало обязательные Соображения Комитета ООН по правам человека от 2016 года, требовавшие немедленно освободить правозащитника, и до сих пор не обеспечило его семье права на эффективную судебную защиту.

Представители "Бир Дүйнө - Кыргызстан" напоминают, что дело Азимжана Аскарова остается ключевым показателем состояния правосудия в стране. Общественность и правозащитники призывают власти Кыргызской Республики исполнить решения собственных судов, провести объективное расследование обстоятельств смерти Аскарова, дать правовую оценку действиям всех должностных лиц и полностью выполнить рекомендации Комитета ООН, восстановив доброе имя правозащитника.