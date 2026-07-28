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Мухаммаджон Обидов: На пространстве ШОС мы объединяем людей

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке прошел форум "Диалог цивилизаций между странами ШОС- 2026". Представители правительств, дипломаты и деятели культуры обсудили ключевые вопросы межкультурного партнерства под девизом "Претворение в жизнь Инициативы глобальной цивилизации, возрождение гармонии и единства".

На полях форума был подписан ряд важных двусторонних соглашений в медиасфере, направленных на сближение народов. Одним из знаковых событий стало подписание соглашения о запуске уникального совместного медиапроекта. О сути этой инициативы и новой философии Шанхайской организации сотрудничества в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал участник форума - заслуженный журналист Узбекистана, председатель Совета журналистов Ферганской области Мухаммаджон Обидов.

- Расскажите, пожалуйста, какое именно соглашение вы сегодня подписали? Речь идет о каком-то совместном проекте?

- Да, абсолютно верно. Мы подписали соглашение о запуске совместного проекта, который расскажет о судьбах обычных людей, проживающих в странах ШОС. Это будет масштабный цикл документальных фильмов и специальных репортажей. Идея ШОС изначально базировалась на экономическом развитии и безопасности, и за прошедшие годы это сотрудничество уже полностью сформировалось и успешно работает само по себе. Но сегодня мы выходим на новый уровень. Как очень точно отметила Роза Отунбаева, пришло время установить искреннее доверие между простыми людьми.

А для этого необходимо задействовать все ресурсы, в первую очередь - средства массовой информации. Мы должны создавать качественный, объединяющий медиаконтент. Согласно соглашению, каждая из стран-участниц проекта будет готовить материалы о гражданах своего государства, их жизни и мечтах, а затем мы будем обмениваться этими работами.

- Насколько будет доступен этот контент для жителей других государств?

- Все подготовленные материалы будут переводиться на национальные языки стран-участниц ШОС. Этот проект направлен на глубокое гуманитарное сближение наших народов - не только в экономическом или политическом поле, но и на уровне повседневной культуры. Стоит подчеркнуть, что проект такого формата и масштаба запускается на пространстве ШОС впервые.

- Означает ли это культурное расширение, что ШОС постепенно трансформируется в глобальную платформу, подобную ООН?

- Нет, это не совсем так. ШОС остается прежде всего организацией экономического и регионального сотрудничества, и в этих секторах нами уже достигнуты очень высокие результаты. Но чтобы экономические достижения работали на полную мощность, нам всем нужен прочный мир. А где рождается мир? Там, где люди доверяют друг другу. Чтобы у простых граждан появилось это взаимное доверие, они должны узнать друг друга поближе: познакомиться с образом жизни соседей по региону, понять, чем они дышат, о чем мечтают, какие у них традиции и культура.

Это абсолютно естественный процесс. Когда ты не знаешь соседа, то неизбежно возникнут бытовые споры и ссоры по любым мелочам. Новый проект запущен как раз для того, чтобы дружили и уважали друг друга не только государственные лидеры, но и обычные люди, населяющие наши страны. Это очень простая по своей сути, но фундаментальная инициатива.

- Особенно сейчас, когда международная обстановка накалена до предела...

- Именно. Это приобретает колоссальное значение сегодня, когда на планете вспыхивает столько локальных войн и конфликтов. В то время как в разных точках планеты страны воюют друг с другом, мы на пространстве ШОС, объединяем людей. Прочный мир начинается с открытого диалога, и чем лучше мы будем знать друг друга, тем безопаснее будет наше общее будущее.


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URL: https://www.vb.kg/460430
Теги:
Узбекистан, Бишкек, Кыргызстан, ШОС
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