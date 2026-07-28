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ШОС–2026: ГСО застраховала иностранных делегатов на 91 миллион сомов

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В Бишкеке в рамках председательства Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в преддверии 26-го заседания Совета глав государств-членов ШОС проходит Саммит средств массовой информации и аналитических центров.

В мероприятии принимают участие около 250 представителей государственных органов, информационных агентств, средств массовой информации, аналитических центров, научных учреждений и международных организаций.

Государственная страховая организация (ГСО) выступила официальным страховым партнером Саммита, предоставив более 180 иностранным делегатам страховые полисы с общей страховой суммой 91 миллион сомов.

Участие ГСО в качестве страхового партнера международного мероприятия такого уровня подтверждает высокий уровень доверия к организации и ее готовность обеспечивать надежную страховую защиту участников крупных международных событий.


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URL: https://www.vb.kg/460431
Теги:
СМИ, ШОС, Бишкек, Кыргызстан
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