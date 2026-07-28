Как Китай превращает роботов в часть экономики

В Ханчжоу создан первый в мире Центр воплощенного искусственного интеллекта, где роботы перестают быть экспонатами выставок и становятся частью экономики. Корреспондент VB.kg побывала в центре инноваций и увидела, как технологии уже сегодня меняют промышленность, строительство, медицину, сельское хозяйство и сферу услуг.

От красивых технологий - к реальной экономике

Когда речь заходит об искусственном интеллекте, многие до сих пор представляют человекоподобных роботов, способных танцевать, разговаривать или выполнять эффектные движения. Именно такие кадры чаще всего появляются в социальных сетях и новостях.

Однако в Китае искусственный интеллект давно перестал быть лишь демонстрацией технологических возможностей. Сегодня его рассматривают как один из ключевых инструментов экономического развития.

Во время пресс-тура кыргызстанских журналистов в китайский Ханчжоу нам представилась возможность посетить первый в мире Центр демонстрации и продвижения применения воплощенного искусственного интеллекта (Embodied Intelligence Demonstration and Application Promotion Center).

Это не музей будущего и не выставочный павильон.

Это площадка, где инновационные разработки проходят путь от научной идеи до промышленного внедрения. Здесь работают инженеры, производители оборудования, инвесторы и представители бизнеса, которые совместно создают решения для самых разных отраслей экономики.

Именно поэтому главной задачей Центра является не демонстрация технологий, а их практическое применение.

Искусственный интеллект как государственная стратегия

Сегодня Китай делает ставку не на создание отдельных высокотехнологичных разработок, а на формирование целой экосистемы искусственного интеллекта.

Главная цель - повысить производительность труда, снизить производственные риски, компенсировать нехватку кадров и ускорить модернизацию экономики.

Поэтому разработки, представленные в Центре, охватывают практически все направления - от промышленности и строительства до медицины, сельского хозяйства и гостиничного бизнеса.

Уже сегодня становится очевидно, что роботизация здесь рассматривается не как перспектива далекого будущего, а как часть современной экономики.

"Главная цель китайской модели - не создать эффектного робота, а сделать его полноценным участником экономики".

Роботы уже работают

Самое сильное впечатление производят вовсе не человекоподобные роботы.

Гораздо важнее увидеть, насколько широко робототехника уже применяется в повседневной жизни.

Практически в каждом современном китайском отеле сервисные роботы стали привычной частью персонала. Они самостоятельно ориентируются в здании, вызывают лифт, доставляют гостям небольшие заказы в номера и помогают сотрудникам выполнять повседневные задачи.

То, что для иностранного туриста выглядит необычной технологией, для Китая уже стало привычным элементом сервиса.

Не менее активно роботы используются в логистике.

Интеллектуальные системы сортируют товары, помогают комплектовать заказы для маркетплейсов и значительно ускоряют обработку тысяч отправлений ежедневно.

Автоматизация подобных процессов позволяет существенно повысить эффективность работы складов и сократить вероятность ошибок.

Строительство становится высокотехнологичным

Еще одно направление, которое развивается особенно активно, - строительная отрасль.

Во время экскурсии нам продемонстрировали роботов, способных выполнять отделочные работы, окрашивать стены, наносить покрытия и полировать поверхности с высокой скоростью и точностью.

Подобные технологии позволяют значительно сократить сроки строительства, повысить качество работ и освободить людей от тяжелого физического труда.

При этом робот не устает, способен работать с одинаковой точностью на протяжении длительного времени и выполнять задачи, требующие высокой аккуратности.

Там, где человеку опасно

Одной из наиболее интересных разработок стал робот, предназначенный для обследования потенциально опасных объектов.

Он способен самостоятельно обследовать тоннели, подземные выработки и другие труднодоступные участки, где существует риск обрушения.

Робот сканирует окружающее пространство, анализирует состояние грунта и конструкций, выявляет потенциальные угрозы и передает специалистам полную информацию о состоянии объекта.

Благодаря этому появляется возможность оценить уровень опасности еще до того, как в тоннель или шахту войдут люди.

Подобные технологии способны значительно снизить риски для сотрудников горнодобывающей отрасли, строителей и спасательных служб.

Медицина будущего начинается сегодня

Роботизация все активнее приходит и в сферу здравоохранения.

В Центре представлены разработки, которые помогают медицинскому персоналу выполнять часть повседневных задач. Такие системы способны измерять основные показатели состояния пациента, сопровождать выполнение отдельных процедур и снижать нагрузку на врачей и медицинских сестер.

Их назначение - не заменить человека, а стать его помощником, освободив специалистов от рутинной работы и позволив уделять больше времени пациентам.

По мере развития технологий подобные решения могут найти применение не только в крупных медицинских центрах, но и в региональных учреждениях здравоохранения.

Роботы выходят в поле

Еще одна отрасль, где искусственный интеллект демонстрирует высокий потенциал, - сельское хозяйство.

Современные роботизированные системы помогают контролировать состояние посевов, анализировать развитие растений, участвуют в сборе урожая и автоматизируют процессы, которые традиционно требовали большого объема ручного труда.

Для стран, где аграрный сектор играет важную роль в экономике, подобные технологии могут стать одним из факторов повышения эффективности производства и более рационального использования ресурсов.

Кыргызстан уже увидел часть этого будущего

Некоторые китайские разработки кыргызстанцы уже смогли увидеть своими глазами.

На церемонии открытия Международного кинофестиваля стран ШОС в Чолпон-Ате выступили человекоподобные роботы компании Unitree Robotics. Их появление стало одним из самых ярких моментов культурной программы.

Однако посещение Центра воплощенного искусственного интеллекта позволяет взглянуть на такие выступления совершенно иначе.

Становится понятно, что танцующие роботы - это лишь наиболее заметная часть огромной индустрии. За эффектной демонстрацией стоят научные исследования, инженерные разработки, промышленное производство и государственная стратегия, направленная на широкое внедрение искусственного интеллекта в различные сферы жизни.

Почему это важно для Кыргызстана

Поездка кыргызстанских журналистов в Китай проходила в период председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества и подготовки к предстоящему саммиту ШОС.

Сегодня цифровые технологии, робототехника и искусственный интеллект становятся одними из наиболее перспективных направлений сотрудничества между государствами.

Для Кыргызстана подобный опыт представляет практический интерес.

Автоматизация логистических центров, использование интеллектуальных систем в строительстве, применение роботов для обследования опасных объектов, цифровизация сельского хозяйства и внедрение сервисной робототехники способны повысить производительность труда, улучшить безопасность на производстве и стать частью модернизации экономики.

Разумеется, речь не идет о том, что роботы в ближайшее время полностью заменят человека.

Скорее, они становятся новым инструментом, который берет на себя тяжелую, однообразную, опасную или требующую высокой точности работу, позволяя людям сосредоточиться на задачах, где особенно важны профессиональные знания, опыт и принятие решений.

"Китай инвестирует не столько в роботов, сколько в новую модель экономики, где искусственный интеллект становится таким же привычным рабочим инструментом, как когда-то компьютер или промышленный станок".

Главный урок Ханчжоу

После посещения Центра воплощенного искусственного интеллекта становится очевидно, что Китай рассматривает искусственный интеллект не как эффектную технологическую новинку, а как один из инструментов долгосрочного развития страны.

Здесь роботы работают не только на выставках. Они уже стали частью гостиничного бизнеса, логистики, промышленности, строительства, медицины, сельского хозяйства и систем промышленной безопасности.

Именно в этом заключается главное отличие китайского подхода: новые технологии оцениваются не по тому, насколько они способны удивить, а по тому, какую практическую пользу они приносят людям и экономике.

Ханчжоу сегодня демонстрирует модель, в которой искусственный интеллект перестает быть технологией будущего и становится частью повседневной жизни.

И, пожалуй, именно это - самый важный вывод поездки. Не сами роботы впечатляют сильнее всего, а скорость, с которой они становятся привычным инструментом развития целых отраслей экономики.

Автор София Березовская