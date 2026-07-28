В России ужесточают правила пребывания и работы для трудовых мигрантов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ с поправками в федеральное законодательство, регулирующее правовое положение иностранных граждан в России. Официальное опубликование документа состоялось 26 июля.

Новые нормы вводят обязательное финансовое требование: иностранный рабочий обязан обеспечивать себя и находящихся на его иждивении членов семьи доходом не ниже регионального прожиточного минимума на человека. Кроме того, при оформлении трудового патента мигранты теперь будут платить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ не только за себя, но и за каждого несовершеннолетнего ребенка.

В случае несоблюдения этих условий патент или разрешение на работу продлевать не будут. В такой ситуации иностранный гражданин вместе с детьми обязан покинуть территорию РФ в течение 15 дней, если у него нет иных легальных оснований для нахождения в стране. Детям мигрантов по достижении 18 лет предстоит либо самостоятельно оформить патент, либо выехать из России в 30-дневный срок.

Закон также предусматривает многократный рост государственных пошлин для иностранных граждан:

Оформление гражданства РФ: с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей (рост в 12 раз);

Разрешение на временное проживание (РВП): с 1,92 тыс. до 15 тыс. рублей (рост в 8 раз);

Вид на жительство (ВЖ): с 6 тыс. до 30 тыс. рублей (рост в 5 раз);

Выдача разрешения на привлечение иностранной рабочей силы: 15 тыс. рублей за каждого сотрудника.

Законопроект прошёл окончательные чтения в Государственной думе 8 июля и вслед за этим получил одобрение Совета Федерации. Ключевые нормы вступивших в силу поправок начнут действовать с 1 января 2027 года.