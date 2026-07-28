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Фермерам Кыргызстана отпустили почти 2,8 млн литров льготного дизтоплива

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане продолжается обеспечение сельхозтоваропроизводителей дизельным топливом по льготной цене в рамках государственной поддержки аграрного сектора, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Всего по республике на эти цели выделено 7 млн литров дизельного топлива. Стоимость топлива для фермеров составляет 81 сом за литр.

По данным на 23 июля 2026 года, сельхозтоваропроизводителям уже отпущено 2 744 600 литров льготного дизельного топлива. Неиспользованный остаток составляет 4 255 400 литров.

В Министерстве сельского хозяйства отметили, что работа по обеспечению фермеров льготным дизельным топливом продолжается. Эта мера призвана обеспечить своевременное проведение осенних полевых работ, снизить производственные затраты сельхозпроизводителей и поддержать устойчивое развитие аграрного сектора.


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URL: https://www.vb.kg/460439
Теги:
ГСМ, Кыргызстан, фермеры
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