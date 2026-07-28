Погода
$ 87.41 - 87.75
€ 99.08 - 100.07

На КПП "Ак-Жол" выявили нарушение при ввозе 10 тонн газонной травы

242  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На фитосанитарном контрольном пункте "Ак-Жол" при проведении карантинного фитосанитарного контроля 10 тонн газонной травы, импортированной в Кыргызскую Республику, выявлено нарушение в оформлении документов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В ходе проверки специалисты установили, что государственный регистрационный номер транспортного средства, указанный в фитосанитарном сертификате, не соответствует номеру фактически прибывшего автомобиля.

По выявленному факту приняты соответствующие меры в соответствии с требованиями Единого карантинного фитосанитарного законодательства Евразийского экономического союза.

Департамент химизации, защиты и карантина растений продолжает обеспечивать фитосанитарную безопасность и контроль за соблюдением карантинных требований на государственной границе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460441
Теги:
граница, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  