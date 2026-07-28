На КПП "Ак-Жол" выявили нарушение при ввозе 10 тонн газонной травы

На фитосанитарном контрольном пункте "Ак-Жол" при проведении карантинного фитосанитарного контроля 10 тонн газонной травы, импортированной в Кыргызскую Республику, выявлено нарушение в оформлении документов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В ходе проверки специалисты установили, что государственный регистрационный номер транспортного средства, указанный в фитосанитарном сертификате, не соответствует номеру фактически прибывшего автомобиля.

По выявленному факту приняты соответствующие меры в соответствии с требованиями Единого карантинного фитосанитарного законодательства Евразийского экономического союза.

Департамент химизации, защиты и карантина растений продолжает обеспечивать фитосанитарную безопасность и контроль за соблюдением карантинных требований на государственной границе.