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Минюст провел анализ работы комиссии по этике адвокатуры

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Министерство юстиции Кыргызской Республики временно приостановило участие своих представителей в работе Комиссии по этике Адвокатуры КР. Решение принято по итогам анализа деятельности комиссии и действующего порядка дисциплинарного производства в отношении адвокатов.

По данным ведомства, анализ был проведен совместно с Адвокатурой КР в рамках реализации приказа № 126. Основанием стали обращения граждан, государственных органов и депутатов Жогорку Кенеша, касающиеся эффективности рассмотрения жалоб на действия адвокатов.

По данным министерства, результаты проверки показали необходимость совершенствования дисциплинарного производства. В частности, выявлены отсутствие единообразных подходов к рассмотрению отдельных обращений, недостаточная регламентация ряда процедур, неоднозначное применение отдельных положений, а также случаи прекращения рассмотрения обращений по формальным основаниям без всесторонней оценки доводов заявителей.

Кроме того, установлены отдельные недостатки в ведении делопроизводства и формировании архивных материалов. Также отмечена необходимость более активного использования полномочий по истребованию сведений и документов, предусмотренных пунктом 5 статьи 81 Закона Кыргызской Республики об адвокатуре.

В Минюсте подчеркнули, что выступают за сохранение Комиссии по этике в системе профессионального самоуправления адвокатуры как одной из гарантий независимости адвокатской деятельности. Вместе с тем, по мнению ведомства, эффективная работа комиссии невозможна без прозрачных процедур, единообразной практики, надлежащего делопроизводства и объективного рассмотрения каждого обращения.

Министерство считает необходимым совместно с Адвокатурой КР совершенствовать методологию работы комиссии, уточнить дисциплинарные процедуры и выработать единые подходы к рассмотрению обращений. Особое внимание предлагается уделить полноте проверки доводов заявителей, обоснованности принимаемых решений и надлежащему хранению материалов дисциплинарных производств.

Также предлагается дополнительно изучить практику рассмотрения дисциплинарных дел начиная с 1 января 2026 года для подготовки соответствующих рекомендаций.

В министерстве отметили, что временное приостановление участия представителей ведомства в работе Комиссии по этике направлено на совместную оценку сложившейся практики и определение дальнейших шагов.

При этом Минюст заявил о готовности продолжить взаимодействие с Адвокатурой КР и работу по совершенствованию законодательства об адвокатуре и дисциплинарной ответственности адвокатов. В случае если выявленные проблемы не будут устранены, министерство рассмотрит вопрос об изменении действующей модели дисциплинарного производства, включая передачу полномочий Комиссии по этике в ведение Министерства юстиции.


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URL: https://www.vb.kg/460442
Теги:
Министерство юстиции, Кыргызстан, адвокат
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