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Минприроды оштрафовало предприятие за загрязнение пляжной зоны Иссык-Куля

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Муниципальное предприятие "Келечек", находящееся в ведении села Григорьевка-Пристань, оштрафовано на 17 тыс. сомов за незаконный сброс отходов в пляжной зоне озера Иссык-Куль.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, нарушение было выявлено после появления в социальных сетях информации о несанкционированном сбросе отходов.

Проверку по данному факту оперативно провели сотрудники Службы экологического и технического надзора Иссык-Кульского регионального управления Минприроды. По ее результатам информация, опубликованная в интернете, подтвердилась.

По итогам проверки на муниципальное предприятие наложен административный штраф в размере 17 тыс. сомов в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях.

В министерстве призвали граждан и юридических лиц вывозить отходы только в специально отведенные для этого места и соблюдать требования природоохранного законодательства.


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URL: https://www.vb.kg/460443
Теги:
Минприродресурсов, штраф, Иссык-Куль
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