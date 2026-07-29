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Дурус Козуев: Каждый проект отвечает актуальным задачам развития страны

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- Нина Ничипорова
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В Бишкеке состоялась церемония подписания грантовых соглашений на реализацию шести суб-проектов, отобранных по итогам первого раунда конкурса Академического инновационного фонда.

Соглашения заключены в рамках компонента 2 "Наращивание потенциала университетов для исследований и инноваций" проекта "Качество и инновации в высшем образовании" (КИВО), реализуемого Министерством науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики и финансируемого Всемирным банком за счет кредита Международной ассоциации развития в размере 25 млн долларов США.

Получателями грантов стали проекты четырех высших учебных заведений: Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, Ошского технологического университета имени М. М. Адышева, Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова и университета "Адам". ОшТУ и КГТУ будут реализовывать по два суб-проекта, КНУ и университет Адам – по одному.

Грантовые соглашения от имени Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана подписал заместитель министра, национальный координатор проекта "Качество и инновации в высшем образовании" Дурус Козуев. Со стороны университетов - ректоры вузов.

Подписание соглашений завершило процедуру первого раунда конкурса Академического инновационного фонда и создало правовые основания для начала реализации поддержанных инициатив. В первом раунде приняли участие 38 государственных и частных вузов Кыргызстана. Из 196 представленных концепций 59 заявок были отобраны для второго тура. По результатам многоэтапного конкурсного отбора, включавшего экспертную оценку, технический скрининг и презентации проектных команд, финансирование получили шесть суб-проектов.

- Министерство впервые предоставляет университетам конкурсные гранты в рамках Академического инновационного фонда. Таким образом, сегодня мы переходим от разработки нового механизма поддержки университетских инициатив к его практической реализации. Это принципиально новый подход. Поддержка предоставляется не просто образовательной организации как учреждению. Финансирование получает конкретная идея, прошедшая конкурсный отбор, профессиональная команда, обоснованный план мероприятий и проект с четкими, измеримыми результатами, - сказал VB.KG замминистра Дурус Козуев.

По его словам, механизм Академического инновационного фонда открыт как для государственных, так и для частных высших учебных заведений. Он охватывает все направления науки и предусматривает предоставление университетам конкурсных грантов в размере до 200 тысяч долларов США на срок до трех лет. Главная задача этого механизма – создать условия, при которых университеты смогут не только передавать знания, но и производить новые знания, разрабатывать технологии, проводить прикладные исследования и предлагать решения для реального сектора экономики и общества.

- Конкурс свидетельствует не только о высокой конкуренции, но и о том, что в наших университетах есть профессиональные команды, сильные исследовательские идеи и готовность брать на себя ответственность за достижение конкретных результатов, - добавил он. - Каждая лаборатория должна стать реально действующим образовательным и исследовательским центром для студентов, преподавателей и молодых ученых. Результаты исследований должны внедряться в образовательные программы, становиться основой для научных публикаций, практических рекомендаций, новых технологий и совместных проектов с предприятиями. Мы ожидаем, что благодаря этим грантам университеты усилят взаимодействие с промышленными предприятиями, государственными органами, местными сообществами и зарубежными научными партнерами.

По мнению заместителя министра Дуруса Козуева, университетская наука не должна существовать отдельно от потребностей страны. Она должна отвечать на конкретные вызовы, предлагать обоснованные решения и способствовать повышению качества жизни граждан.

- Наш университет подавал 26 заявок, из них были поддержаны две. Первый проект по созданию научной лаборатории материаловедения для текстильной и легкой промышленности. Для страны это актуальная сегодня проблема, так как сейчас встает вопрос о сертификации продукции местных производителей, чтобы ее можно было экспортировать за рубеж, - сказал в интервью VB.KG ректор Кыргызского государственного технического университета им. Раззакова Мирлан Чыныбаев.

– Наш второй проект касается развития мобильных оросительных комплексов с возможностью генерации электроэнергии. Наша цель заключается в создании сети установок, которые будут генерировать электроэнергию до пяти киловатт и одновременно поднимать воду рядом с каналами до 50 метров для орошения. То есть технологии SMART WATER ENERGY - мобильного оросительного комплекса, позволяют одновременно решать задачи водообеспечения и выработки электроэнергии. Это тоже очень перспективный проект, у нас уже есть опытные образцы. Сейчас идет расширение сети этих установок для местных сообществ, - отметил ректор КГТУ Чыныбаев.

Очень важный для здоровья населения страны проект представил университет "Адам". Кардиологи из КР разработали метод диагностики заболеваний сердца с использованием искусственного интеллекта, который поможет снизить смертность населения от болезней сердца.

Профессор, доктор медицинских наук, кардиолог Ишенбай Молдоташев рассказал в интервью VB.KG, что по результатам многолетних исследований был разработан новый метод ранней диагностики сердечных заболеваний.

- Он основывается на получении данных одноканального электрокардиографа и их обработке с помощью искусственного интеллекта, который использует большой массив сведений о разных пациентах. На практике это выглядит просто: человек прикладывает пальцы к контактам прибора, которые передает данные на смартфон, а приложение на смартфоне обрабатывает их и в течение 30 секунд выдает результат. Уникальность метода заключается в раннем диагностировании таких сложных заболеваний, как сердечная недостаточность, инфаркт, инсульт и другие, - отметил Ишенбай Молдоташев.

- Мы уже провели апробацию метода на большом количестве пациентов. Исследования показали высокую эффективность и точность диагностики - 80 процентов. Метод позволяет выявить зарождающееся заболевание, когда человек еще даже не подозревает о нем. Это особенно важно, так как профилактика стоит в десятки раз дешевле, чем лечение. Мы собираемся выезжать в регионы и там проводить скрининг среди населения. В течение одного дня можно охватить большое количество сельских жителей старше 40 лет и выявить среди них больных с начальной стадией сердечной недостаточности. Этих людей мы потом более углубленно дообследуем и возьмем на диспансерный учет. Причем сама диагностика очень дешевая, в отличие от эхокардиографии. Если этот метод будет внедрен в нашей стране в широком масштабе, то он позволит существенно снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, так как патология будет выявлена в самом начале и начато своевременное лечение, - пояснил известный в стране кардиолог Ишенбай Молдоташев.

Каждый из поддержанных суб-проектов отвечает актуальным задачам развития страны. Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына будет развивать систему долгосрочного мониторинга стратосферного и тропосферного озона в Центральной Азии на основе наземных и спутниковых наблюдений. Ошский технологический университет имени М. М. Адышева также получил поддержку двух инициатив. На его базе будут созданы лаборатория зеленой энергетики и цифровых технологий, интегрированная с региональной промышленностью, и лаборатория комплексных эколого-агрохимических исследований почв Южного Кыргызстана.

Таким образом, поддержанные инициативы охватывают мониторинг атмосферы, зеленую энергетику, устойчивое использование водных ресурсов, цифровую медицину, исследование почв, материаловедение и развитие легкой промышленности. Это направления, которые имеют непосредственное значение для экономики, здравоохранения, экологической безопасности, продовольственной устойчивости и подготовки современных специалистов.

На реализацию проектов выделяется от восьми с лишним миллионов сомов до более семнадцати.


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URL: https://www.vb.kg/460447
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