Боль в горле, возможные причины и способы облегчить состояние

Боль в горле может быть острой или ноющей, усиливаться при глотании, сопровождаться першением, сухостью или охриплостью голоса. При выраженном дискомфорте многие обращают внимание на средство от боли в горле - например, Тонзилгон, растительный препарат на основе семи трав, который воздействует на причину воспаления, а не только маскирует неприятные ощущения.

Причины боли бывают разными - от простого раздражения до вирусных и бактериальных инфекций, поэтому выбор подхода к облегчению состояния стоит соотносить с характером симптома. Если дискомфорт сохраняется несколько дней или сопровождается высокой температурой, разумнее обратиться к врачу, а не действовать наугад.

Основные причины боли в горле

Слизистая раздражается или воспаляется, из-за чего становится более чувствительной к глотанию. Провоцирующие факторы при этом отличаются, и от них зависит, как быстро пройдет дискомфорт:

вирусными инфекциями - слизистая воспаляется и становится более чувствительной, симптом развивается постепенно вместе с насморком и слабостью; раздражением слизистой - из-за сухого воздуха, курения, резких запахов, длительного разговора или крика, ощущение при этом ближе к сухости и жжению, чем к острой боли; бактериальным воспалением - для него характерны сильная боль при глотании, налет на миндалинах, высокая температура и болезненность лимфоузлов.

Отличить вирусную инфекцию от бактериальной самостоятельно бывает сложно, поэтому при выраженных проявлениях лучше получить очную консультацию.

Как облегчить состояние

В первую очередь стоит снизить нагрузку на слизистую оболочку и создать более комфортные условия для восстановления. Помогает теплое питье в течение дня, отказ от острой, кислой, слишком горячей или холодной пищи, а также увлажнение воздуха в помещении - особенно если отопление зимой сильно его пересушивает. Голосу тоже нужен отдых: по возможности стоит меньше говорить и не напрягать связки.

Такие меры не заменяют лечение, но снижают раздражение слизистой. Местные препараты растительного происхождения стоит применять с учетом инструкции, противопоказаний и возрастных ограничений - особенно если средство предназначено для ребенка.

Когда нужна консультация врача

Большинство случаев проходят самостоятельно за несколько дней, но есть признаки, которые нельзя игнорировать:

боль быстро усиливается или мешает глотать; симптом сопровождается сыпью, выраженным отеком или увеличением лимфоузлов; дискомфорт сохраняется дольше 5 дней или повторяется слишком часто; поднимается высокая температура или появляется гнойный налет.

Отдельного внимания заслуживают дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями - для них тактику лечения лучше сразу обсуждать с врачом, а не подбирать средства самостоятельно.