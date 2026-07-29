Чэнду: как инфраструктурный гигант КНР видит сотрудничество с Кыргызстаном

Для большинства туристов Чэнду - это прежде всего родина знаменитых больших панд и древней ирригационной системы Дуцзянъянь, построенной более двух тысяч лет назад и включенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но современный Чэнду - это еще и один из крупнейших инфраструктурных центров Китая, где рождаются проекты, определяющие развитие транспортной сети не только страны, но и многих государств мира.

Если Пекин задает политический курс страны, Шанхай определяет ее экономический ритм, а Ханчжоу формирует технологии будущего, то Чэнду обеспечивает движение. Именно здесь рождаются проекты, без которых невозможно представить современный Китай: скоростные автомагистрали, грандиозные мосты, тоннели, транспортные развязки и логистические системы, связывающие между собой целые регионы страны.

Поэтому одной из ключевых точек нашего пресс-тура стала штаб-квартира государственной корпорации Shudao Investment Group - одного из крупнейших инфраструктурных холдингов Китая. Сегодня компания объединяет десятки предприятий, управляет активами стоимостью более 1,34 триллиона юаней, насчитывает около 60 тысяч сотрудников и реализует проекты более чем в 60 странах и регионах мира.

На первый взгляд разобраться в структуре холдинга непросто. Однако все устроено достаточно логично. Shudao Investment Group формирует стратегию развития и объединяет компании, работающие в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог, мостов, тоннелей, логистики, интеллектуальных транспортных систем и инфраструктурных инвестиций. Именно дочерние предприятия холдинга воплощают эти масштабные проекты в жизнь.

Одним из крупнейших таких предприятий является Sichuan Road & Bridge Group (SRBG). Эта компания давно стала одним из флагманов строительной отрасли Китая. За десятилетия работы специалисты SRBG построили свыше 30 тысяч километров дорог, более трех тысяч мостов и 200 крупных тоннелей. Сегодня география деятельности компании охватывает не только Китай, но и более 30 стран мира, где она реализует масштабные инфраструктурные проекты.

Во время встречи китайские коллеги не ограничились сухими цифрами. Они подробно рассказали о том, какую роль холдинг играет в развитии транспортной инфраструктуры страны. Речь идет не только о строительстве дорог и мостов. Shudao сопровождает проекты практически на всех этапах - от проектирования и привлечения инвестиций до эксплуатации готовых объектов. Именно такой комплексный подход во многом стал одной из основ стремительного инфраструктурного развития Китая.

"Один пояс - один путь": инфраструктура как стратегия развития

После знакомства с деятельностью холдинга нам представили масштабную видеопрезентацию. Уже с первых кадров стало понятно, что речь пойдет не просто о строительстве дорог, мостов и тоннелей. На огромном экране один за другим появлялись впечатляющие кадры современных автомагистралей, эстакад, уходящих за горизонт, грандиозных мостов, прорезающих горные массивы тоннелей, транспортных развязок и крупных промышленных объектов. Особенно сильное впечатление производили аэросъемки, позволявшие увидеть истинный масштаб реализуемых проектов.

Красной нитью через всю презентацию проходила инициатива "Один пояс - один путь". Представители компании подчеркивали, что многие инфраструктурные проекты реализуются именно в ее рамках. По их словам, эта стратегия направлена не только на строительство новых транспортных коридоров, но и на развитие международной торговли, логистики, инвестиций и долгосрочного экономического сотрудничества между странами.

После просмотра фильма представители различных подразделений холдинга подробно рассказали о своей работе. Оказалось, что деятельность компании значительно шире дорожного строительства. Помимо автомагистралей, мостов и тоннелей, холдинг участвует в возведении промышленных предприятий, заводов, объектов гражданского назначения и жилых комплексов, сопровождая проекты на всех этапах - от проектирования до ввода в эксплуатацию.

Именно такой комплексный подход позволил компании выйти далеко за пределы Китая. Сегодня проекты Shudao и ее дочерних предприятий реализуются более чем в тридцати странах мира, а Центральная Азия рассматривается как одно из перспективных направлений дальнейшего сотрудничества.

От мостов - к говяжьим хвостам: неожиданное предложение китайского бизнеса

После официальной презентации атмосфера встречи заметно изменилась. Вместо строгих докладов начался живой диалог. За одним столом собрались не только руководители строительных подразделений, но и представители других направлений бизнеса, входящих в структуру холдинга. Благодаря этому разговор вышел далеко за рамки инфраструктурных проектов и позволил взглянуть на сотрудничество Кыргызстана и Китая с новой стороны.

Одним из самых интересных участников встречи стал предприниматель, работающий в сфере пищевой промышленности. Его компания производит специи, пищевые ингредиенты и компоненты, используемые в том числе в традиционной китайской медицине. Сегодня эта продукция поставляется во многие страны мира, а специально для государств с мусульманским населением предприятие разработало линейку халяльной продукции.

Обращаясь к кыргызстанской делегации, предприниматель неожиданно предложил обратить внимание на сотрудничество в агропромышленной сфере. По его словам, на китайском рынке существует устойчивый спрос на говяжьи хвосты и некоторые виды субпродуктов, которые Кыргызстан мог бы экспортировать в Китай. В свою очередь, китайская сторона готова предложить отечественным партнерам халяльные специи и пищевые ингредиенты собственного производства.

Это предложение сразу оживило беседу. Кто-то из участников встречи с улыбкой подвел итог короткой, но очень емкой фразой: "Мы вам - хвосты, вы нам - халяльные специи".

Конечно, подобный обмен был озвучен скорее как яркий пример того, насколько неожиданными могут оказаться точки соприкосновения между двумя странами. Однако за этой шуткой скрывается вполне серьезная идея: современное сотрудничество уже давно выходит за рамки строительства дорог и мостов. Оно включает торговлю, переработку сельскохозяйственной продукции, пищевую промышленность, логистику и поиск новых ниш, способных принести взаимную выгоду.

Именно такие неформальные встречи зачастую позволяют лучше понять потребности друг друга, чем многочасовые официальные переговоры. За чашкой чая обсуждаются идеи, которые со временем могут перерасти в реальные совместные проекты. Для Кыргызстана подобные контакты особенно важны. Они показывают, что интерес китайского бизнеса распространяется не только на крупные инфраструктурные проекты, но и на сельское хозяйство, переработку продукции, пищевую промышленность и развитие взаимной торговли. А это означает, что возможностей для сотрудничества становится значительно больше.

Визит в Shudao Investment Group еще раз подтвердил: современный Китай строит не только дороги, мосты и тоннели. Он стремится выстраивать долгосрочные партнерские отношения, где масштабные инвестиционные проекты соседствуют с конкретными инициативами бизнеса. И порой именно такие, на первый взгляд, небольшие идеи становятся отправной точкой для будущего сотрудничества между странами.

Вечером за прощальным ужином китайские коллеги признались: главной целью приглашения журналистов было стремление показать современный Китай изнутри - его достижения, подход к планированию и готовность к открытому партнерству.

Настоящие мосты

За 11 дней пресс-тура мы увидели очень разный Китай: древний Пекин рассказа о великом прошлом, деловой Шанхай - об экономической мощи, высокотехнологичный Ханчжоу - о будущем. Чэнду же показал, на чем строится этот успех: на масштабной инфраструктуре, стратегическом мышлении и ориентации на долгосрочные связи.

Главным итогом поездки стали не пройденные километры, а понимание того, что самые прочные мосты соединяют не берега рек, а страны, экономики и людей. И сегодня один из таких мостов становится крепче между Кыргызстаном и Китаем

Автор София Березовская