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Центробанк РФ снизил прогноз ВВП до нуля из-за топливного кризиса

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Банк России пересмотрел ключевые макроэкономические показатели на 2026 год. Регулятор снизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны до 0,0–1,0% (ранее ожидался рост в пределах 0,5–1,5%), а также существенно повысил ориентир по инфляции - до 6–7% вместо ранее предполагавшихся 4,5–5,5%.

Основной причиной пересмотра траектории развития экономики стал кризис на топливном рынке. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, скачок цен на бензин и дизель квалифицируется как "шок предложения". В регуляторе констатируют, что дорожающее топливо уже начинает закладываться в стоимость широкого спектра товаров и услуг.

Проблемы в топливном секторе обострились в начале лета, когда в ряде регионов возник дефицит горючего на фоне атак беспилотников по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре и логистическим узлам. В частности, на прошлых выходных ударам подставились объекты в Тюмени, Екатеринбурге и Ростовской области.

В ЦБ рассчитывают на постепенное восстановление перерабатывающих мощностей до конца года. Однако на фоне повышенных инфляционных ожиданий бизнеса и населения, а также снижения потребительского спроса, риски ускорения роста цен остаются высокими. Отдельные аналитики допускают, что итоговая инфляция по результатам года может превысить текущие оценки Центробанка.


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URL: https://www.vb.kg/460455
Теги:
банковский сектор, ВВП, ГСМ, Россия
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