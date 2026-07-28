Кыргызстанка Айжан Боронбекова сыграет в Лиге чемпионов УЕФА

Капитан женской сборной Кыргызстана по футболу Айжан Боронбекова готовится к выступлению в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2026/27 в составе казахстанского клуба "Актобе".

Боронбекова помогла "Актобе" завоевать чемпионский титул в Казахстане в прошлом сезоне, благодаря чему команда получила право выступить в главном клубном турнире Европы.

Свой путь в Лиге чемпионов "Актобе" начнет со второго квалификационного раунда. 4 августа казахстанский клуб встретится с чемпионом Исландии - "Брейдабликом". Победитель этой встречи выйдет в следующий раунд, где 7 августа сыграет с сильнейшим в паре "Динамо" (Беларусь) - "Серветт" (Швейцария).

Оба матча квалификации пройдут в Актобе.

Для Боронбековой это будет второй подряд сезон в квалификации Лиги чемпионов. В прошлом году "Актобе" завершил выступление после поражений от итальянской "Ромы" и датского "Норшелланна".

Предстоящее участие в турнире станет очередной возможностью для капитана сборной Кыргызстана проявить себя на европейской арене и представить кыргызский футбол в одном из самых престижных клубных соревнований континента.