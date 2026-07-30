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Кабрал получил награду за лучший гол чемпионата мира-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Защитник сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал стал обладателем награды за лучший гол чемпионата мира 2026 года по версии ФИФА.

23-летний футболист получил приз за великолепный мяч, забитый в матче 1/8 финала против сборной Аргентины. На 103-й минуте встречи Кабрал сравнял счет (2:2), однако в овертайме аргентинцы смогли вырвать победу со счетом 3:2 и пройти в следующий раунд турнира.

По итогам голосования болельщиков гол Кабрала был признан красивейшим на мировом первенстве. Второе место занял точный удар нападающего сборной Узбекистана Элдора Шомуродова, а третью позицию - гол форварда сборной Гаити Вильсона Изидора.

После вручения награды Кабрал рассказал, что получил поздравления от легендарного бразильского защитника Марсело, которого считает своим кумиром.

"Марсело сказал, что проголосовал за мой гол как за лучший на турнире. Он всегда был для меня ориентиром, поэтому услышать такие слова от него - большая честь", - заявил Кабрал.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Точный удар Кабрала вошел в историю мундиаля как самый яркий взятие ворот прошедшего первенства.


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URL: https://www.vb.kg/460459
Теги:
футбол, чемпионат мира
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