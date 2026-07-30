Словенский арбитр Славко Винчич завершил карьеру после финала ЧМ-2026

Словенский арбитр Славко Винчич объявил о завершении профессиональной карьеры после того, как обслужил финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины.

Футбольный союз Словении подтвердил, что 46-летний рефери повесил свисток на гвоздь спустя неделю после исторического финала, состоявшегося 19 июля в США.

Последней работой Винчича стал финал мирового первенства, в котором сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 в овертайме и завоевала чемпионский титул. В словенской федерации отметили выдающиеся заслуги арбитра и назвали его одним из самых уважаемых судей в истории футбола.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Винчича лучшим рефери чемпионата мира 2026 года, отметив его уверенный контроль над игрой и последовательность в принятии решений.

За свою карьеру Винчич обслуживал множество ключевых встреч, среди которых финал Лиги Европы УЕФА 2022 года между "Айнтрахтом" и "Рейнджерс", а также финал Лиги чемпионов УЕФА 2024 года между "Реалом" и дортмундской "Боруссией".

Словенский специалист начал работать на международном уровне в 2010 году и со временем стал одним из ведущих арбитров Европы. В 2024 году IFFHS поставила его на вторую строчку в рейтинге лучших судей мира.

Решающий матч чемпионата мира между Испанией и Аргентиной стал яркой финальной точкой в богатой и успешной карьере Славко Винчича.