Погода
$ 87.43 - 87.73
€ 99.08 - 100.07

Словенский арбитр Славко Винчич завершил карьеру после финала ЧМ-2026

153  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Словенский арбитр Славко Винчич объявил о завершении профессиональной карьеры после того, как обслужил финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины.

Футбольный союз Словении подтвердил, что 46-летний рефери повесил свисток на гвоздь спустя неделю после исторического финала, состоявшегося 19 июля в США.

Последней работой Винчича стал финал мирового первенства, в котором сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 в овертайме и завоевала чемпионский титул. В словенской федерации отметили выдающиеся заслуги арбитра и назвали его одним из самых уважаемых судей в истории футбола.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Винчича лучшим рефери чемпионата мира 2026 года, отметив его уверенный контроль над игрой и последовательность в принятии решений.

За свою карьеру Винчич обслуживал множество ключевых встреч, среди которых финал Лиги Европы УЕФА 2022 года между "Айнтрахтом" и "Рейнджерс", а также финал Лиги чемпионов УЕФА 2024 года между "Реалом" и дортмундской "Боруссией".

Словенский специалист начал работать на международном уровне в 2010 году и со временем стал одним из ведущих арбитров Европы. В 2024 году IFFHS поставила его на вторую строчку в рейтинге лучших судей мира.

Решающий матч чемпионата мира между Испанией и Аргентиной стал яркой финальной точкой в богатой и успешной карьере Славко Винчича.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460460
Теги:
судья, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  