Зинедин Зидан назначен новым главным тренером сборной Франции

Французская футбольная федерация официально объявила о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера национальной сборной. Специалист сменил Дидье Дешама, который ранее покинул должность после многолетней работы с командой.

Соглашение с 53-летним Зиданом рассчитано до 2030 года. Назначение легендарного футболиста и тренера ознаменовало начало новой эпохи для сборной Франции.

О возможном приходе Зидана в национальную команду говорили на протяжении нескольких месяцев. Теперь бывший наставник мадридского "Реала" официально возглавил "трехцветных".

Во главе "Реала" Зидан добился выдающихся результатов, выиграв три Лиги чемпионов УЕФА подряд, а также несколько национальных трофеев.

В качестве игрока Зидан является одной из главных легенд французского футбола. Он привел сборную Франции к победе на чемпионате мира-1998 и Евро-2000.

Возвращение Зидана в тренерскую работу открывает новую главу в истории сборной Франции, которая будет готовиться к предстоящим международным турнирам под руководством одного из самых успешных специалистов современности.