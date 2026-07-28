В Бишкеке прошел семинар по внедрению технологии VAR

В Бишкеке состоялся специализированный семинар, посвященный внедрению системы VAR для определения офсайда, в рамках модернизации футбольной инфраструктуры Кыргызстана.

Мероприятие прошло с 20 по 23 июля 2026 года и собрало технических специалистов, занимающихся подготовкой стадионов и оборудования в соответствии со стандартами ФИФА.

Во время семинара участники изучили основные этапы внедрения технологии VAR, включая требования к инфраструктуре стадионов, настройку оборудования и практическую подготовку специалистов, которые будут отвечать за работу системы во время матчей.

Кыргызский футбольный союз отметил, что подготовка стадионов является одним из ключевых этапов внедрения новой технологии. Использование линий офсайда позволит повысить точность судейских решений и улучшить качество арбитража.

Внедрение системы VAR станет еще одним шагом в развитии футбола Кыргызстана и позволит приблизить проведение местных соревнований к международным стандартам.