Узбекистан и Кыргызстан: новый этап экологического сотрудничества

Экологическое сотрудничество, вопросы изменения климата и сохранения горных экосистем могут стать одной из важных тем предстоящих переговоров президентов Кыргызстана и Узбекистана. По мнению экспертов, именно совместная работа по адаптации к климатическим изменениям, управлению водными ресурсами и защите биоразнообразия сегодня становится одним из наиболее перспективных направлений кыргызско-узбекского стратегического партнерства.

Изменение климата, сокращение водных ресурсов, таяние ледников и утрата биоразнообразия становятся одними из главных вызовов для Центральной Азии. Для Кыргызстана и Узбекистана эти вопросы имеют особое значение, поскольку экологическая безопасность напрямую связана с устойчивым развитием экономики, сохранением природных территорий и качеством жизни населения.

В последние годы экологическое сотрудничество между Бишкеком и Ташкентом заметно активизировалось. Сегодня оно включает взаимодействие профильных министерств и ведомств, совместные научные исследования, подготовку специалистов, участие в международных инициативах и реализацию проектов, направленных на сохранение уникальных экосистем региона.

Правовую основу сотрудничества двух стран заложило Межправительственное соглашение о взаимодействии в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, подписанное 24 декабря 1996 года. Этот документ стал основой для регулярного диалога между экологическими ведомствами Кыргызстана и Узбекистана, обмена опытом и развития совместных инициатив.

Особенно активно взаимодействие развивается в последние годы. В 2022 году представители Узбекистана приняли участие в VII заседании Руководящего комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP), которое состоялось в Бишкеке. В 2023 году специалисты двух стран участвовали в региональном семинаре по борьбе с незаконной торговлей дикими животными, а в 2024 году - в обучающих мероприятиях по подготовке климатической отчетности в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Одним из важных шагов стало подписание 19 июля 2024 года меморандума между Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и Green University Узбекистана. Документ предусматривает выделение грантовых мест для кыргызстанских студентов и способствует подготовке современных кадров в области экологии и устойчивого развития.

Еще одним примером укрепления экологической дипломатии стало мероприятие, посвященное Международному дню гор, которое в декабре 2024 года прошло в Green University при участии Посольства Кыргызской Республики. Оно стало площадкой для обсуждения вопросов сохранения горных экосистем и развития научного сотрудничества.

Особое место в кыргызско-узбекском взаимодействии занимает защита природного наследия Центральной Азии. Две страны участвуют в международных инициативах по сохранению объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Тянь-Шань". В 2019 году Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали меморандум по управлению этим трансграничным объектом, а в 2021 году был подписан документ о взаимопонимании по охране снежного барса, его кормовой базы и среды обитания на территориях Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Сотрудничество развивается и в рамках международных организаций и региональных платформ - СНГ, ШОС, Международного фонда спасения Арала, GSLEP и других инициатив. Кыргызстан и Узбекистан также участвуют в проектах международных партнеров, направленных на борьбу с незаконной торговлей дикой природой, управление климатическими рисками, рациональное использование земельных ресурсов и повышение устойчивости природных ландшафтов.

Эксперты отмечают, что одним из наиболее перспективных направлений остается совместное управление трансграничными водными ресурсами. Для обеих стран особое значение имеют вопросы состояния бассейна Сырдарьи, мониторинга ледников, сохранения высокогорных территорий и адаптации к последствиям изменения климата.

В преддверии визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан экологическая повестка может стать одним из ключевых направлений двустороннего диалога. За последние годы Бишкек и Ташкент существенно продвинулись в вопросах охраны окружающей среды, и теперь совместные проекты в сфере управления водными ресурсами, сохранения горных экосистем и адаптации к изменению климата способны стать одним из практических результатов дальнейшего углубления стратегического партнерства.

Как отметил советник Президента Узбекистана по вопросам экологии, председатель Национального комитета по экологии и изменению климата Азиз Абдухакимов, выступая на Международной конференции "Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития" в Бишкеке:

"Горные экосистемы Центральной Азии являются важным узлом биоразнообразия и адаптации к изменению климата".

По мнению специалистов, сохранение горных территорий требует объединения усилий всех государств региона, поскольку именно в горах формируются важнейшие водные ресурсы Центральной Азии, а изменение климата оказывает на эти территории наиболее заметное воздействие.

Политическая основа для дальнейшего расширения сотрудничества была заложена на высшем уровне. По итогам переговоров с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил:

"Государственный визит Президента Кыргызской Республики в Узбекистан стал историческим и открывает новую страницу в многоплановом узбекско-кыргызском сотрудничестве".

Сегодня экологическая составляющая становится одной из важных частей этой новой страницы. Совместные усилия Кыргызстана и Узбекистана по сохранению водных ресурсов, защите биоразнообразия, развитию "зеленой" экономики и внедрению экологических инноваций способны укрепить не только двустороннее партнерство, но и внести вклад в экологическую устойчивость всей Центральной Азии.