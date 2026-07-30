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В Кыргызстане обновили правила переоборудования автомобилей и установки ГБО

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане утверждены новые правила переоборудования транспортных средств и требования к установке газобаллонного оборудования (ГБО). Соответствующее постановление Кабинета министров № 508 от 24 июля 2026 года подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Документ принят в целях приведения национального законодательства в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).

Что изменится

Постановлением утвержден обновленный порядок внесения изменений в конструкцию транспортных средств, находящихся в эксплуатации, а также новые требования к монтажу, проверке и техническому обслуживанию газобаллонного оборудования.

Кроме того, документ предусматривает признание утратившими силу ранее действовавших постановлений правительства от 15 ноября 2016 года № 587 и 15 мая 2017 года № 278, которые до настоящего времени регулировали порядок переоборудования автомобилей и установки ГБО.

Что поручено ведомствам

Министерству внутренних дел, Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора, а также Центру по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции поручено привести свои нормативные правовые акты в соответствие с новым постановлением.

Когда вступят в силу новые правила

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

После этого переоборудование автомобилей, в том числе установка газобаллонного оборудования, должно будет осуществляться в соответствии с обновленными требованиями.


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URL: https://www.vb.kg/460469
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