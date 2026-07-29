Наманган и Кыргызстан запустят совместные фармацевтические проекты на $55

В Наманганской области Узбекистана и Кыргызстане планируют реализовать совместные проекты в фармацевтической отрасли общей стоимостью 55 млн долларов. Об этом на Кыргызско-Узбекском бизнес-форуме в Бишкеке сообщил заместитель хокима Наманганской области по вопросам инвестиций и торговли Окибжон Инамов.

По его словам, сотрудничество между предпринимателями двух стран динамично развивается, а подобные площадки открывают новые возможности для запуска совместных производств.

"Такие встречи необходимо проводить чаще. Мы приглашаем предпринимателей Кыргызстана вместе с руководителями профильных госорганов активнее посещать Узбекистан. Уте в конце сентября в Наманганской области планируется проведение очередного крупного бизнес-форума", - отметил Инамов.

Особый акцент стороны делают на фармацевтическом секторе. Наманганская область - один из ведущих центров фарминдустрии Узбекистана. В регионе действует свободная экономическая зона Kosonsoy Pharm, где расположено крупнейшее в стране специализированное предприятие, выпускающее более 368 наименований лекарственных препаратов.

В рамках двустороннего партнерства планируется организовать не только совместный выпуск готовых медикаментов, но и выращивание растительного сырья для фармацевтической промышленности.

Реализация этих проектов позволит укрепить промышленную кооперацию двух стран, создать новые производственные мощности и расширить присутствие на перспективном фармрынке региона.