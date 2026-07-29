Кыргызстан хочет возобновить долгосрочные поставки удобрений из Узбекистана

Кыргызстан заинтересован в возобновлении долгосрочных и бесперебойных поставок минеральных удобрений из Узбекистана. Этот вопрос стал ключевым на переговорах заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Мирбека Дуйшеева с узбекской делегацией во главе с замминистра сельского хозяйства РУз Кахрамоном Юлдашевым.

Встреча прошла в Бишкеке в рамках подготовки к Кыргызско-Узбекскому бизнес-форуму. Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества в АПК, уделяя особое внимание растениеводству, рисоводству, семеноводству и картофелеводству.

Участники переговоров отметили позитивную динамику в сортоиспытаниях сельхозкультур, обмене селекционным материалом и научных исследованиях. В частности, обсуждались перспективы экспорта в Узбекистан семян люцерны кыргызской селекции и отечественного сертифицированного семенного картофеля.

Отдельным блоком стояли вопросы фитосанитарной безопасности - стороны рассмотрели план совместных трансграничных обследований для выявления и ликвидации саранчовых вредителей.

Главной же темой стало возобновление действия двустороннего соглашения о стабильных поставках узбекских минеральных удобрений для аграриев Кыргызстана. По итогам встречи стороны подтвердили готовность расширять научно-техническое партнерство и реализовывать совместные проекты, направленные на укрепление продовольственной безопасности двух стран.