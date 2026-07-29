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"Абдыш-Ата" и "Азия" сыграли вничью в матче чемпионата Кыргызстана

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- Самуэль Деди Ирие
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В матче 16-го тура Кыргызской Премьер-Лиги "Абдыш-Ата" и "Азия" разошлись миром, сыграв вничью 1:1 на стадионе "Нитро Арена".

Гости открыли счет на 35-й минуте встречи. Украинский нападающий Николай Агапов точно завершил атаку своей команды и вывел "Азию" вперед еще до перерыва.

Хозяева восстановили равновесие вскоре после начала второго тайма. На 50-й минуте замбийский форвард Энок Сакала отправил мяч в сетку ворот соперника, сравняв счет и вернув "Абдыш-Ату" в игру.

До финального свистка обе команды создали несколько опасных моментов, однако надежная игра в обороне и действия вратарей не позволили никому вырвать победу.

В результате встречи обе команды заработали по одному очку. "Азия" сохранила место в числе лидеров чемпионата, а "Абдыш-Ата" продолжает борьбу за улучшение своих позиций в турнирной таблице Кыргызской Премьер-Лиги.


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URL: https://www.vb.kg/460475
Теги:
футбол, Кыргызстан
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