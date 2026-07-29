ФК "Кара-Суу" сменил руководство и нацелился на Премьер-лигу

Футбольный клуб "Кара-Суу" объявил об изменениях в руководстве команды. Новым президентом клуба назначен Алишер Козуев, а должность директора занял Нурсултан Кадырбеков.

Козуев, представляющий Кара-Сууйский регион и ранее являвшийся депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VII и VIII созывов, был избран президентом клуба его учредителями.

Официальное представление нового руководства состоялось 28 июля в рамках рабочего совещания. В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков, советник президента КФС Тимур Курманов, аким Кара-Сууйского района Чынгыз Бапаев, мэр города Кара-Суу Ислам Эрмаматов, а также представители клуба и футбольной общественности региона.

Футбольный клуб "Кара-Суу" был основан в начале 2026 года и в настоящее время выступает в Первой лиге Кыргызстана. По итогам второго круга команда занимает первое место в группе "Б", показывая успешные результаты в чемпионате.

Новое руководство клуба обозначило амбициозные планы по его дальнейшему развитию. Среди главных задач - создание собственной учебно-тренировочной базы, развитие инфраструктуры, улучшение материально-технических условий и усиление спортивного потенциала коллектива.

"Кара-Суу" считается одним из самых перспективных футбольных центров юга Кыргызстана. В долгосрочной перспективе клуб ставит перед собой цель выйти в Кыргызскую Премьер-лигу и стать одним из ведущих профессиональных клубов страны.