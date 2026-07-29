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Шахматы в Кыргызстане получают новый импульс развития

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- Самуэль Деди Ирие
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Развитие шахмат в Кыргызстане выходит на новый уровень после того, как президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, определяющий развитие и популяризацию шахмат одним из приоритетных направлений государственной социальной политики страны.

В рамках неформального визита представители шахматного сообщества посетили новое помещение Кыргызского шахматного союза, где завершились ремонтные работы перед официальным открытием. В дальнейшем здесь будет размещена Национальная академия шахмат - новый центр подготовки спортсменов, развития шахматного движения и популяризации этого вида спорта в Кыргызстане.

Новый центр станет важной площадкой для обучения молодых шахматистов, проведения тренировочных программ, подготовки спортсменов к международным соревнованиям и расширения возможностей для развития шахмат в регионах страны.

Посещение состоялось по приглашению президента Кыргызского шахматного союза Аиды Саляновой и исполнительного директора организации Сардарбека Нурдин уулу. Представители союза отметили, что создание Национальной академии является важным шагом для формирования современной системы подготовки шахматистов и укрепления позиций Кыргызстана на международной шахматной арене.

Ожидается, что новый центр станет одним из ключевых объектов для развития шахмат в стране и поможет привлечь больше детей и молодежи к этому виду спорта.


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URL: https://www.vb.kg/460479
Теги:
шахматы, Кыргызстан
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