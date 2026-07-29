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"Нефтчи" и "Навбахор" поделили очки в матче чемпионата Узбекистана

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- Самуэль Деди Ирие
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"Нефтчи" и "Навбахор" завершили матч чемпионата Узбекистана результативной ничьей 1:1, поделив очки по итогам напряженного противостояния.

Команды начали игру активно, и первым успеха добился "Навбахор". Гол в исполнении Джамшида Искандерова вывел команду вперед.

После перерыва "Нефтчи" усилил давление и сумел восстановить равновесие. Автором ответного мяча стал Аббосбек Файзуллаев, сравнявший счет - 1:1.

В оставшееся время оба коллектива пытались вырвать победу, однако надежная игра обороны и вратарей не позволила измениться цифрам на табло.

Кыргызстанский нападающий Жоэль Кожо вышел на замену в составе "Нефтчи" на 81-й минуте. Однако форварду не удалось помочь команде склонить чашу весов в свою пользу - встреча так и завершилась ничейным результатом.

По итогам матча "Нефтчи" и "Навбахор" заработали по одному очку и продолжают борьбу за высокие позиции в турнирной таблице.


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URL: https://www.vb.kg/460481
Теги:
Узбекистан, футбол
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