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В МЧС выявили коррупционную схему. Задержаны должностные лица

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В Бишкеке задержаны один из руководителей Управления МЧС Кыргызской Республики по городу Бишкек и старший инспектор, подозреваемые в систематическом вымогательстве и получении взяток от представителей проектных организаций.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, должностные лица получали денежные средства за положительное рассмотрение проектной документации и подготовку соответствующих экспертных заключений.

Размер незаконного вознаграждения составлял от 8 тыс. до 50 тыс. сомов в зависимости от характера выявленных нарушений и сложности рассматриваемого вопроса.

В результате совместных следственно-оперативных мероприятий Военной прокуратуры и Государственного комитета национальной безопасности были задержаны один из руководителей столичного управления МЧС М.И. и старший инспектор А.М., которых водворили в ИВС.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/460482
Теги:
Генеральная прокуратура, МЧС, задержание, коррупция
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