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НТРК и "Номад ТВ" будут вместе транслировать Всемирные игры кочевников

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Национальная телерадиовещательная корпорация (НТРК) и телеканал "Номад ТВ" подписали соглашение о совместной организации прямой трансляции VI Всемирных игр кочевников.

Документ подписали генеральный директор НТРК Улан Сатиев и главный редактор телеканала "Номад ТВ" Наталья Кролевич.

Стороны намерены объединить технические и творческие ресурсы для освещения спортивных соревнований, культурной программы и других ключевых мероприятий ВИК. Трансляции будут доступны отечественной и международной аудитории.

"Убеждена, что наше сотрудничество станет примером того, как государственные и частные медиа могут эффективно работать вместе ради национального проекта, имеющего мировое значение", - сказала Наталья Кролевич.

По словам Улана Сатиева, сотрудничество направлено на объективное освещение международных событий и развитие единого информационного пространства.

VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября этого года. Ожидается участие представителей более чем 90 стран и около 500 иностранных журналистов.

Основные мероприятия пройдут в Бишкеке и Иссык-Кульской области, в том числе в этногородке Кырчын.


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URL: https://www.vb.kg/460483
Теги:
СМИ, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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