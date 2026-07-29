В Амасье прошел бизнес-форум к 35-летию независимости Кыргызстана

Посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Руслан Казакбаев в рамках рабочего визита в провинцию Амасья принял участие в бизнес-форуме, посвященном 35-летию независимости Кыргызской Республики и 35-летию установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Турцией. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В своем выступлении дипломат отметил особую роль Турции как первого государства, признавшего независимость Кыргызстана, и выразил признательность турецкой стороне за неизменную поддержку. Он также подчеркнул, что регулярные политические контакты способствуют укреплению стратегического партнерства и развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

В ходе визита Руслан Казакбаев встретился с председателем Торгово-промышленной палаты провинции Амасья Муратом Кырлангычем и представителями деловых кругов региона. Стороны обсудили перспективы расширения межрегионального сотрудничества и достижения поставленной лидерами двух стран цели по увеличению объема взаимной торговли до 5 млрд долларов.

Посол представил информацию о социально-экономическом развитии Кыргызстана, инвестиционном климате и преимуществах ведения бизнеса в стране. Представители турецкого бизнеса выразили заинтересованность в реализации совместных инвестиционных проектов, расширении торгово-экономических связей и развитии предпринимательской деятельности в Кыргызстане.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность развивать прямые контакты между деловыми кругами Кыргызстана и провинции Амасья, а также продолжить организацию бизнес-миссий, встреч в формате B2B и проработку совместных инвестиционных инициатив.

Кроме того, Руслан Казакбаев провел встречи с руководством Ассоциации журналистов Амасьи, Ассоциации переселенцев из Салоник, Ассоциации предпринимателей и Ассоциации туризма. В ходе переговоров обсуждались вопросы укрепления кыргызско-турецких связей, развития межрегионального сотрудничества, расширения контактов между общественными организациями и бизнес-сообществом, а также реализации совместных проектов в культурно-гуманитарной и торгово-экономической сферах.