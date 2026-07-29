Погода
$ 87.39 - 87.75
€ 99.08 - 100.07

В Амасье прошел бизнес-форум к 35-летию независимости Кыргызстана

286  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Руслан Казакбаев в рамках рабочего визита в провинцию Амасья принял участие в бизнес-форуме, посвященном 35-летию независимости Кыргызской Республики и 35-летию установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Турцией. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В своем выступлении дипломат отметил особую роль Турции как первого государства, признавшего независимость Кыргызстана, и выразил признательность турецкой стороне за неизменную поддержку. Он также подчеркнул, что регулярные политические контакты способствуют укреплению стратегического партнерства и развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

В ходе визита Руслан Казакбаев встретился с председателем Торгово-промышленной палаты провинции Амасья Муратом Кырлангычем и представителями деловых кругов региона. Стороны обсудили перспективы расширения межрегионального сотрудничества и достижения поставленной лидерами двух стран цели по увеличению объема взаимной торговли до 5 млрд долларов.

Посол представил информацию о социально-экономическом развитии Кыргызстана, инвестиционном климате и преимуществах ведения бизнеса в стране. Представители турецкого бизнеса выразили заинтересованность в реализации совместных инвестиционных проектов, расширении торгово-экономических связей и развитии предпринимательской деятельности в Кыргызстане.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность развивать прямые контакты между деловыми кругами Кыргызстана и провинции Амасья, а также продолжить организацию бизнес-миссий, встреч в формате B2B и проработку совместных инвестиционных инициатив.

Кроме того, Руслан Казакбаев провел встречи с руководством Ассоциации журналистов Амасьи, Ассоциации переселенцев из Салоник, Ассоциации предпринимателей и Ассоциации туризма. В ходе переговоров обсуждались вопросы укрепления кыргызско-турецких связей, развития межрегионального сотрудничества, расширения контактов между общественными организациями и бизнес-сообществом, а также реализации совместных проектов в культурно-гуманитарной и торгово-экономической сферах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460486
Теги:
МИД, посольство, Турция, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  