Минприроды КР увеличило взыскание штрафов до 38,6 млн сомов

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана состоялась коллегия по итогам работы за первые шесть месяцев 2026 года. Руководители центрального аппарата, подведомственных и территориальных структур обсудили ключевые результаты и наметили задачи на второе полугодие.

Главным трендом в сфере экологического и технического надзора стало качественное изменение работы на фоне действующего моратория на проверки бизнес-субъектов. Общее число инспекций заметно снизилось: если за аналогичный период прошлого года было проведено 1 629 проверок, то в этом - 1 180. Соответственно, уменьшилось и число зафиксированных нарушений (с 5 033 до 2 902), составленных протоколов (с 2 136 до 1 927) и выданных предписаний (с 948 до 689). При этом показатель промышленной безопасности улучшился - количество аварий сократилось с 12 до 8 случаев.

Несмотря на сокращение количества проверок, фискальная и правоприменительная эффективность работы инспекторов показала рост. Сумма взысканных штрафов поднялась с 23,74 млн до 24,31 млн сомов, а объем средств, уплаченных по предъявленным искам, вырос с 11,25 млн до 14,28 млн сомов. В общей сложности по 2 033 зафиксированным фактам нарушений были наложены штрафы и выставлены иски на 65,5 млн сомов. Из них в бюджет уже удалось взыскать 38,6 млн сомов, что составляет 58,9 % от общей суммы. Динамика собираемости улучшилась по всем направлениям: уровень взыскания штрафов подскочил с 69 % до 84 %, а по исковым требованиям - с 37 % до 39 %.

В условиях ограничений на плановые проверки ведомство сместило акцент на оперативно-рейдовую работу. Число рейдов выросло почти наполовину - со 108 до 160 (на 48,1 . Это дало ощутимый экологический эффект: из водоемов республики изъято 86 550 метров браконьерских синтетических сетей (показатель вырос на рекордные 362,8 % по сравнению с прошлым годом), а с прибрежных зон вывезено 1 655 килограммов мусора (рост на 171,3 . Число объектов, прошедших экологическую паспортизацию, увеличилось с 217 до 290.

Отдельное внимание было уделено защите акватории озера Иссык-Куль. В ходе очистительных работ из воды достали более 50 тысяч метров браконьерских сетей и собрали 1 250 килограммов отходов. Инспекторы взяли под жесткий экологический контроль 1 267 курортно-оздоровительных объектов, а применение полиэтиленовой продукции в курортной зоне удалось сократить вдвое (на 50 .

Параллельно с надзорной деятельностью министерство уделяет внимание кадровой работе. За полугодие аттестацию и проверку профессиональных знаний прошли 405 сотрудников ведомства, из которых с испытанием успешно справились 270 специалистов.