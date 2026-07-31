В Иссык-Кульской области фермерам представили новые сорта сельхозкультур

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области прошел семинар, на котором аграриям представили новые сорта сельскохозяйственных культур, проходящие государственное сортоиспытание. Специалисты рассказали об их урожайности, устойчивости к болезням и перспективах внедрения в производство, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Мероприятие состоялось на базе Ак-Суйского филиала государственного предприятия "Кыргызская сортоиспытательная станция". Эксперты Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства представили информацию о сортах, которые сейчас проходят государственные испытания. Особое внимание было уделено их адаптации к климатическим условиям, устойчивости к вредителям и болезням, а также процедуре включения в перечень рекомендованных для выращивания.

Участников также ознакомили с научно-практической работой филиала, результатами испытаний на опытных участках и дальнейшими планами по развитию селекционной деятельности.

Практическая часть семинара прошла в формате открытого диалога. Фермеры смогли получить ответы на вопросы о выборе сортов, технологиях их выращивания, семеноводстве и порядке проведения государственного сортоиспытания. Специалисты поделились рекомендациями, которые помогут сельхозпроизводителям эффективнее применять новые разработки на практике.

Организаторы отмечают, что подобные встречи способствуют распространению современных высокоурожайных сортов, повышению информированности фермеров и развитию сельского хозяйства Кыргызстана.