В "Кыргызфармации" рассказали, как превратить ЦА в фармацевтический хаб

Главный посыл фармацевтической отрасли сегодня - развитие идет не только за счет закупок лекарств: государство должно создавать условия, при которых производитель понимает рынок, видит перспективу и готово инвестировать в новые мощности. Об этом заявил начальник управления международного сотрудничества государственного предприятия "Кыргызфармация" Анарбек Алимахунов, выступая на Кыргызско-Узбекском бизнес-форуме в секции "Центральная Азия как региональный фармацевтический хаб".

Сегодня перед государством стоит задача изменить сам подход к лекарственному обеспечению, подчеркнул представитель ведомства.

"Для нас важно, чтобы производители, дистрибьюторы, инвесторы и все заинтересованные партнеры могли напрямую взаимодействовать с нами. Только через открытый диалог можно развивать отечественное производство и укреплять систему лекарственного обеспечения", - отметил Анарбек Алимахунов.

По его словам, производитель должен видеть не только сегодняшний заказ, но и понимать будущие потребности страны, что позволяет принимать стратегические решения.

"Если производитель получает понимание, что у него есть гарантированный объем закупок на несколько лет, он может инвестировать в производство необходимых лекарственных препаратов", - подчёркивает спикер.

Отдельное внимание в выступлении было уделено потенциалу двустороннего сотрудничества Бишкека и Ташкента.

"Сегодня взаимодействие двух стран в фармацевтической сфере имеет огромный потенциал. Речь идет не только о поставках готовых лекарственных средств, но и о развитии производственной кооперации, обмене опытом, привлечении инвестиций и создании новых возможностей для бизнеса", - сказал выступающий.

Особый акцент был сделан на необходимости совместных консолидированных закупок дорогостоящих медикаментов для лечения онкологических и других социально значимых заболеваний.

"Когда Кыргызстан, Узбекистан и другие государства региона выступают как единый заказчик, увеличивается объем закупок, усиливаются переговорные позиции и появляется возможность получать более выгодные условия от международных производителей", - пояснил он.

Рассказал представитель предприятия и о практических результатах работы за последние три года, включая создание новой инфраструктуры, расширение автопарка рефрижераторов и цифровизацию поставок.

"За три года создана новая система: получен земельный участок под складской комплекс, приобретено 12 специализированных автомобилей и внедрена цифровая система управления, позволяющая отслеживать весь путь препарата до больницы", - резюмировал Анарбек Алимахунов.