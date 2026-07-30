Минприроды оштрафовало коммунальное предприятие Гульчи на 46 тысяч сомов

Служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора выявила нарушение экологического законодательства со стороны муниципального предприятия "Гульчинское коммунальное хозяйство" города Гульча Алайского района.

По данным ведомства, проверка была проведена по видеоматериалу, опубликованному 29 июля 2026 года в социальных сетях. В ходе нее специалисты установили факт нарушения требований экологического законодательства.

По итогам проверки на предприятие наложен административный штраф в размере 46 тысяч сомов.

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора призвали соблюдать требования экологического законодательства и подчеркнули, что в отношении нарушителей и впредь будут приниматься предусмотренные законом меры.