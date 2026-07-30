Более 10 тысяч кыргызстанцев устроились на работу в 27 странах мира

При содействии частных агентств занятости, имеющих разрешение на осуществление деятельности по трудоустройству граждан за рубежом, за отчетный период работу за пределами Кыргызстана получили 10 785 граждан. Из них 5 484 - женщины. Трудоустройство осуществлялось в 27 странах мира.

Как сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции, наибольшее число граждан направлено на работу в Турецкую Республику - 4 476 человек. В числе наиболее востребованных направлений также остаются Великобритания, Болгария и Германия.

В настоящее время в соответствии с законодательством деятельность по трудоустройству граждан за рубежом осуществляют 143 частных агентства занятости, имеющих соответствующие разрешения.

За отчетный период Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции провел четыре заседания Межведомственной комиссии по рассмотрению документов о выдаче разрешений. Всего поступило 83 заявления на получение и продление разрешений. По итогам рассмотрения выдано 65 разрешений, что обеспечило поступление в республиканский бюджет 260 тысяч сомов.

В министерстве напомнили гражданам о необходимости обращаться только в официально зарегистрированные частные агентства занятости, имеющие действующее разрешение. Это позволяет обеспечить соблюдение трудовых прав, безопасные условия труда и получение необходимой правовой поддержки.