Ильхам Алиев посетит Кыргызстан с государственным визитом

По приглашению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 30 июля посетит Кыргызскую Республику с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
В рамках визита запланированы переговоры глав государств в формате тет-а-тет, а также проведение Третьего заседания Межгосударственного совета.
Предстоящий государственный визит Президента Азербайджанской Республики станет значимым этапом в дальнейшем укреплении кыргызско-азербайджанских отношений.