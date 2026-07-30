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Ильхам Алиев посетит Кыргызстан с государственным визитом

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По приглашению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 30 июля посетит Кыргызскую Республику с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита запланированы переговоры глав государств в формате тет-а-тет, а также проведение Третьего заседания Межгосударственного совета.

Предстоящий государственный визит Президента Азербайджанской Республики станет значимым этапом в дальнейшем укреплении кыргызско-азербайджанских отношений.


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URL: https://www.vb.kg/460509
Теги:
Азербайджан, президент, Кыргызстан
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