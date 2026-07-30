В Чуйской области открылся седьмой социальный магазин "Евразия"

Седьмой социальный магазин "Евразия" торжественно открылся в Чуйской области. Новый филиал начал работу по адресу: Чуйская область, Ысык-Атинский район, село Буденовка, ул. Ленина, 153.

Открытие нового магазина стало важным этапом в развитии проекта: впервые сеть социальных магазинов "Евразия" вышла за пределы Бишкека, сделав доступные товары первой необходимости ближе к жителям регионов.

Миссия социальных магазинов "Евразия" остается неизменной - поддержка всех категорий граждан и обеспечение их товарами первой необходимости по доступным ценам

Как отметил руководитель сети социальных магазинов "Евразия" Антон Арский, открытие нового магазина - важный этап в развитии проекта.

"Открытие седьмого социального магазина - это не просто расширение нашей сети. Сегодня мы впервые выходим за пределы Бишкека, чтобы жители Чуйской области также получили возможность приобретать продукты питания и товары первой необходимости по справедливым и доступным ценам. Для нас это важный шаг, который подтверждает, что проект востребован и может успешно развиваться в регионах. Мы и дальше будем расширять сеть, чтобы социальная поддержка становилась ближе и доступнее для людей по всей стране", - сказал он.

Для совершения покупок необходимо оформить социальную карту - ее можно получить в любом магазине сети. Карта доступна пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным и неполным семьям, учителям, студентам, медицинским работникам, сотрудникам государственных органов и учреждений, а также родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей.

В сети также действует проект "Социальная корзина", в которую ежемесячно входят продукты первой необходимости по ценам ниже себестоимости. Разницу покрывает фонд "Евразия".

Проект реализуется в рамках Меморандума о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией "Евразия" и Кыргызской Республикой.

Сегодня сеть социальных магазинов "Евразия" насчитывает семь филиалов по следующим адресам:

- ул. Токтогула, 146/1

- мкр. Асанбай, 8/3

- ул. Акматбека Суюмбаева, 17 / ул. Московская, 7

- ул. Манаса, 97

- ул. Юнусалиева, 159

- мкр. Тунгуч, 6/1

- Чуйская область, Ысык-Атинский район, с. Буденовка, ул. Ленина, 153

Справочно: АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализующая проекты на частные средства. Миссия "Евразии" - объединять людей разных возрастов и профессий, чтобы вместе сохранять традиционные ценности, историческую память и единый культурный код народов Евразии. Программы организации охватывают разные сферы: от образования и медицины до культуры, волонтерства и благотворительности. Флагманские проекты способствуют укреплению роли русского языка как средства межкультурного диалога на континенте.

"Евразия" открывает новые возможности для детей, семей и молодежи из разных стран, развивает профессиональные сообщества педагогов, врачей, журналистов, ученых и экспертов. Организация реализует экологические, волонтерские и гуманитарные миссии. За два года инициативы "Евразии" поддержали больше 300 тысяч единомышленников почти из 53 стран мира.