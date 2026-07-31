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Выручка бизнеса выросла на 171%: ГНС завершает пилот по ФПО

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Государственная налоговая служба КР сегодня, 31 июля 2026 года, завершает пилотный проект по внедрению фискального программного обеспечения (ФПО) с функцией передачи данных. Эксперимент проходил в Бишкеке, Оше и Манасе среди предпринимателей в сфере общепита, гостиничного бизнеса, АЗС, а также бань и саун. За время проведения пилота к новой системе подключились более 1,3 тысячи бизнесменов, задействовавших свыше двух тысяч объектов, сообщает пресс-служба ГНС КР.

Результаты эксперимента показали резкий рост легализации доходов и укрепление налоговой дисциплины. Внедрение ФПО напрямую повлияло на полноту фиксации наличных и безналичных расчетов: среднедневная выручка участников проекта за первую половину 2026 года выросла на 171,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 89,6 тысячи до 153,4 тысячи сомов.

У отдельных заведений общепита показания выручки выросли в 3–4 раза. В частности, у некоторых кафе среднедневные обороты поднялись со 100 тысяч до 300–400 тысяч сомов в день, что подтверждает высокую эффективность автоматического контроля.

В настоящее время Налоговая служба совместно с Министерством экономики и коммерции разрабатывает проекты документов для поэтапного перевода бизнеса на ФПО по всей стране. До официального принятия новых правил участники пилота продолжат работать в прежнем режиме - с 1 августа система переходит в непрерывный формат, обеспечивая бесперебойную передачу данных в налоговую. О сроках полного внедрения требований для остальных категорий предпринимателей ведомство сообщит дополнительно.


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URL: https://www.vb.kg/460518
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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