В Таласской области около 10 тысяч граждан прошли бесплатный медосмотр

Компания "Альянс Алтын" и благотворительный фонд "Үзүр" при поддержке Полномочного представительства Президента КР в Таласской области инициировали бесплатную медицинскую акцию. Как сообщает пресс-служба компании, в рамках проекта осмотр уже прошли около 10 тысяч граждан в возрасте старше 60 лет.

В июле команда из почти 20 опытных врачей, прибывших из Бишкека, работала два дня в Манасском районе и четыре дня в Айтматовском районе. Всего бесплатный медицинский осмотр прошли около 5800 местных жителей. В ходе акции кардиологи, терапевты, урологи, гинекологи, маммологи, оториноларингологи и другие специалисты принимали местных жителей. Граждане прошли медицинское обследование, при необходимости сдавали анализы, а также получили консультации по профилактике и лечению заболеваний.

За время реализации проекта в Таласской области врачебный осмотр прошли около 10 тысяч граждан. Эта инициатива позволила охватить значительную часть жителей старше 60 лет в Таласском районе и городе Таласе. Первая двухдневная акция состоялась в областном центре в марте 2026 года, приняв около 1000 человек. Позднее, в конце мая, в Таласском районе за пять дней бесплатное обследование получили около 2700 пожилых людей. Дополнительно более чем 300 гражданам были бесплатно проведены лабораторные анализы.

Местные жители выражают благодарность за такую возможность. По их словам, раньше для получения качественной медицинской помощи им приходилось ездить в Бишкек, а приезд специалистов в районы и бесплатный прием стали для них большой поддержкой.

Расходы на организацию бесплатных медицинских осмотров профинансировала компания "Альянс Алтын". Инициативу поддержало Министерство здравоохранения КР, подчеркнув ее социальную значимость для региона. По словам координатора ведомства по Таласской области Алмаш Шабданбековой, такие акции крайне важны в условиях нехватки врачей, которая в регионе составляет 174 специалиста.

"Проведение таких медицинских акций в регионах является большой помощью для населения. Особенно важно обеспечить доступ пожилых людей к специалистам. В условиях нехватки врачей такие инициативы вносят свой вклад в повышение доступности медицинских услуг", - отметила Алмаш Шабданбекова.

Совместная инициатива компании "Альянс Алтын" и благотворительного фонда "Үзүр" направлена на заботу о здоровье пожилых граждан в Таласской области, раннее выявление заболеваний и повышение доступности медицинской помощи. Проект планируется продолжить и в других районах.