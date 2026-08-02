Белоруссия запустила первый сквозной грузовой поезд в Узбекистан

30 июля со станции Орша-Восточная отправился первый сквозной грузовой поезд "Славянский караван", следующий по маршруту Белоруссия – Россия – Казахстан – Узбекистан.

Поезд доставит в Узбекистан продукцию деревообрабатывающей промышленности, продовольственные товары и комбикорма. Планируется, что состав будет курсировать два раза в месяц по графику пассажирских поездов.

Как отметил председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник, новый формат перевозок позволит значительно сократить сроки доставки грузов. Если ранее отправка отдельного вагона могла занимать до двух месяцев, то теперь груз будет прибывать в Узбекистан всего за 5–7 суток.

"Славянский караван" - совместный логистический проект Белорусской железной дороги и железнодорожных администраций стран, через которые проходит маршрут. Его особенность заключается в том, что поезд следует до пункта назначения без расформирования в пути.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года в Белоруссии планируется ввести в эксплуатацию интермодальный логистический центр для обслуживания грузопотоков с Узбекистаном. Предполагаемым местом размещения объекта станет станция Орша в Витебской области.