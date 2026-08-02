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В Алматы введут бесплатный парковочный абонемент для жителей

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- Светлана Лаптева
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В Алматы появится абонемент жильца, который позволит горожанам бесплатно парковать автомобиль на любой муниципальной стоянке в радиусе 500 метров от места проживания. Такое нововведение предусмотрено новым проектом организации дорожного движения, который утвердил городской маслихат.

Документ также разделяет парковки на платные, коммунальные и частные, а также устанавливает единые требования к их оснащению дорожными знаками, информационными стендами, режиму работы и способам оплаты.

Согласно новым правилам, коммунальные парковки, расположенные вдоль тротуаров, будут работать с 8:00 до 20:00 с поминутной оплатой.

Кроме того, предусмотрен бесплатный льготный период:

до 5 минут - для посадки и высадки пассажиров либо погрузки и разгрузки на тротуарных парковках;

до 10 минут - для выезда с площадочных парковок.

Ожидается, что новые правила помогут упорядочить систему парковок, сделать ее более удобной для жителей и повысить эффективность использования парковочного пространства.


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URL: https://www.vb.kg/460523
Теги:
Казахстан, парковка
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