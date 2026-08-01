В Арт-резиденции кинорежиссера Актана Арыма Кубата открылась галерея

В Кунтуу, в Арт-резиденции народного артиста Кыргызской Республики, кинорежиссёра Актана Арыма Кубата состоялось открытие галереи и персональной выставки фотографий заслуженного деятеля культуры КР Эркина Болжурова под эпохальным названием "От "Улитки" до "Эсимде".

"Это история не только моя и Эркина, это история кино независимого Кыргызстана, где представлены все его поколения, - рассказал Актан Арым Кубат. - Конечно, мы не смогли разместить все фотографии. Из каждого фильма отобрали самые интересные снимки и не только с точки зрения искусства, скорее, для того, чтобы через них вспомнить фильмы 30-ти летней давности. Плюс это - хорошая возможность для кыргызских кинематографистов встретиться и поговорить".

На сегодняшний день режиссерская фильмография Актана Арыма Кубата насчитывает два десятка картин, включая девять полнометражных художественных фильмов, а также знаковые короткометражные работы. Многие из них удостоены главных призов престижных международных кинофестивалей. "Я не стремлюсь быть "гениальным" режиссером. Я просто стараюсь быть искренним и честным, говорить о том, что знаю лучше всех - о себе", - признавался режиссер в своих интервью не раз.

Следующий год для Актана Арыма Кубата будет юбилейным. Для кинорежиссера, сценариста и продюсера очень важно осмыслить свой путь в кинематографе, наметить новые цели и творческие планы.

Елена Баялинова, журналист,

член Союза кинематографистов Кыргызстана.

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