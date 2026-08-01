Погода
$ 87.41 - 87.78
€ 100.00 - 101.00

В Арт-резиденции кинорежиссера Актана Арыма Кубата открылась галерея

171  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кунтуу, в Арт-резиденции народного артиста Кыргызской Республики, кинорежиссёра Актана Арыма Кубата состоялось открытие галереи и персональной выставки фотографий заслуженного деятеля культуры КР Эркина Болжурова под эпохальным названием "От "Улитки" до "Эсимде".

"Это история не только моя и Эркина, это история кино независимого Кыргызстана, где представлены все его поколения, - рассказал Актан Арым Кубат. - Конечно, мы не смогли разместить все фотографии. Из каждого фильма отобрали самые интересные снимки и не только с точки зрения искусства, скорее, для того, чтобы через них вспомнить фильмы 30-ти летней давности. Плюс это - хорошая возможность для кыргызских кинематографистов встретиться и поговорить".

На сегодняшний день режиссерская фильмография Актана Арыма Кубата насчитывает два десятка картин, включая девять полнометражных художественных фильмов, а также знаковые короткометражные работы. Многие из них удостоены главных призов престижных международных кинофестивалей. "Я не стремлюсь быть "гениальным" режиссером. Я просто стараюсь быть искренним и честным, говорить о том, что знаю лучше всех - о себе", - признавался режиссер в своих интервью не раз.

Следующий год для Актана Арыма Кубата будет юбилейным. Для кинорежиссера, сценариста и продюсера очень важно осмыслить свой путь в кинематографе, наметить новые цели и творческие планы.

Елена Баялинова, журналист,

член Союза кинематографистов Кыргызстана.

Фото автора.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460556
Теги:
выставка, кино, фотография, культура, фильм, режиссер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  