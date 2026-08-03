Экономист Шаршеев: Наука и технологии Китая подают пример другим странам

В последние годы Китай добился огромных успехов в научно-технологических инновациях. Наука и технологии страны, опирающиеся на самостоятельность и собственные силы, подали пример другим странам, которые стремятся к развитию в данной области. Об этом заявил в интервью Синьхуа экономист из Кыргызстана Искендер Шаршеев.

Он оценивает прогресс КНР в области науки и технологий как беспрецедентный по темпам и масштабу. "На моей памяти ни одна страна так быстро не осуществляла переход к генерированию собственных прорывных технологий", - отметил он. За очень короткий период времени Китай стал мировым лидером по числу научно-технических изданий, а также вошел в число ведущих стран по глобальному инновационному индексу, отметил экономист.

"Достаточно посмотреть вокруг: китайские электромобили занимают лидирующую позицию в мире по объему продаж, беспилотники китайского производства фактически завоевали важное место на мировом рынке гражданских дронов, страна не знает себе равных по общей эксплуатационной протяженности высокоскоростных железных дорог", - подчеркнул эксперт.

"Появление большой языковой модели DeepSeek показало, что китайские инженеры способны выдавать результаты мирового уровня при меньших затратах", - добавил он.

"Это уже не догоняющее развитие, а формирование собственной технологической повестки, и я наблюдаю, как соседние страны, включая страны Центральной Азии, все чаще смотрят именно на китайский опыт и китайские решения", - подчеркнул Искендер Шаршеев.

По мнению экономиста, на новые успехи, которых Китай добился в сфере космонавтики, стоит обратить особое внимание. Страна выстроила полностью автономную космическую отрасль, создав собственные ракеты-носители, орбитальную станцию "Тяньгун" и навигационную систему "Бэйдоу".

Искендера Шаршеева, по его словам, весьма впечатлило то, что миссия "Чанъэ-6" впервые в мире осуществила сбор образцов на обратной стороне Луны и доставила их на Землю.

"Миссия "Чанъэ-6" - это наглядная иллюстрация принципа опоры китайских науки и технологий на собственные силы, - заявил он. - Показательно и то, что Китай открыл доступ к лунным образцам для международного научного сообщества".

"Это хороший пример того, как опора на собственные силы становится основой не изоляции, а нового международного сотрудничества уже на китайских условиях", - считает Искендер Шаршеев.

Необходимо, чтобы другие страны мира более тесно взаимодействовали с КНР в научно-технологической сфере, уверен известный в Кыргызстане экономист.