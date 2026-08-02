Крипторынок Кыргызстана: НАВА запускает новые правила

Национальное агентство по виртуальным активам и блокчейн-технологиям при Президенте Кыргызской Республики (НАВА) вынесло на общественное обсуждение масштабный пакет нормативных правовых актов. Документы разработаны для реализации обновленного Закона КР "О виртуальных активах" и направлены на формирование прозрачной, устойчивой и безопасной системы регулирования.

Предлагаемые проекты устанавливают четкие стандарты работы сразу по 7 ключевым направлениям:

Криптообменники: Лицензирование и регулирование деятельности операторов обмена.

Криптобиржи: Условия выдачи лицензий и правила работы операторов торгов.

Стейблкоины: Порядок эмиссии и обращения.

RWA-токены: Правила выпуска и обращения токенов, обеспеченных реальными активами.

Майнинг: Порядок регистрации и выдачи сертификатов на осуществление деятельности.

Регулятивная "песочница": Запуск специального режима для безопасного тестирования инновационных проектов.

Меры воздействия: Механизмы применения санкций к субъектам рынка.

В НАВА отмечают, что нормативная база создавалась с учетом передовой мировой практики. Ключевые акценты сделаны на внедрении риск-ориентированного подхода, повышении финансовой устойчивости участников, защите прав инвесторов и пользователей, а также на строгом соблюдении международных стандартов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Принять участие в обсуждении проектов НПА приглашаются государственные органы, участники крипторынка, эксперты и представители бизнеса. Направить свои замечания и предложения можно через Единый портал общественного обсуждения проектов НПА или на официальном сайте НАВА.